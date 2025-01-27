Губернатор Воробьёв объявил об отставке Волошина и представил врио главы Химок

Андрей Воробьёв (Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО)
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв объявил о досрочном уходе с поста главы городского округа Химки Дмитрия Волошина. Исполнять обязанности главы администрации муниципалитета будет Елена Землякова.
«Что касается кадровых изменений, то Дмитрий Владимирович Волошин, который возглавлял городской округ Химки с 2016 года, переходит на другую ответственную работу. Обязанности главы исполняет Елена Владимировна Землякова. Елена Владимировна, мы вас все хорошо знаем. Я знал вас больше как финансиста, но оказалось, что вы прошли большую муниципальную работу и в Пушкинской городском округе, и в Дзержинском. Я это очень ценю», – сказал губернатор на совещании с руководящим составом правительства региона и главами городских округов.Воробьёв назвал Химки большим и заметным муниципалитетом с большим количеством проблем.
«Проблем достаточно у всех. Важно держать темп и своевременно обеспечивать всё то, что ждут от нас жители. Химки – город, который примыкает к Москве. Безусловно, мы должны соответствовать и по чистоте, и по порядку, и главное – по коммуникациям с жителями. Дмитрия Владимировича хочу поблагодарить. Он добросовестно и результативно работал», – отметил Воробьёв.Одним из самых заметных направлений работы в Химках Воробьёв назвал модернизацию системы теплоснабжения.
Ранее сообщалось, что Дмитрий Волошин досрочно покинул должность главы городского округа Химки. Его отставку принял Совет депутатов муниципалитета.
Елена Землякова с 2020 по 2024 годы занимала должность первого замминистра экономики и финансов Московской области, а в 2024 и 2025 годах – первого заместителя. До этого работала на различных должностях в Мытищах, Пушкинском городском округе и Дзержинском.
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