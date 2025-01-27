Губернатор Воробьёв объявил об отставке Волошина и представил врио главы Химок

В России продолжается приём заявок на соискание национальной премии «Хрустальный компас» за проекты и достижения в области науки, культуры и просветительской деятельности. Премия проводится каждый год под эгидой Русского географического общества, в этом году заявки будут приниматься до 10 февраля, сообщает пресс-служба «Хрустального компаса».