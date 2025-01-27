В Подмосковье предложили пять мер борьбы с крупногабаритным мусором во дворах

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
В Подмосковье разработали разные варианты борьбы с навалами крупногабаритного мусора (КГО) во дворах. Всего предлагается пять направлений этой работы, сообщил зампред правительства – министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Владислав Мурашов.
«Первое: у нас во дворах много камер наблюдения системы «Безопасный регион». Их больше 60 тыс. По ним выявляем нарушителей. Второе – это штрафы физическим лицам. На сегодняшний день это компетенция административных комиссий», – рассказал Мурашов на еженедельном совещании губернатора Московской области Андрея Воробьёва с руководящим составом правительства региона и главами городских округов.В качестве третьей меры, по словам зампреда, предлагается новая практика.
«Это включение в платёжку жителям суммы, которую управляющая компания потратила на вывоз мусора. У нас только в прошлом году появились первые прецеденты применения такой меры, и это надо активно развивать. Мне кажется, это более перспективно и более дорого для жителей, чем штрафы», – отметил Мурашов.Четвёртая мера, по его словам, – запуск в августе прошлого года сервиса вывоза ненужных вещей на портале госуслуг Московской области.
«И пятое – информирование жителей в целом о том, где находятся площадки по складированию КГО, как об этом узнать, какие штрафы и как обратиться на наш сервис, чтобы вывезти крупногабаритные отходы», – сказал Мурашов.Он привёл данные статистики, согласно которым за прошлый год в Минчистоты Подмосковья получили порядка 12 тыс. жалоб на крупногабаритные отходы во дворах.
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Лора Луганская