Названы школы Новосибирска, в которых будет 10 первых классов в новом учебном году

05 августа 2025, 11:47

Фото: Istock/NanoStockk

В Новосибирске школы готовятся к приему около 20 тысяч юных новосибирцев, которые впервые переступят порог учебных заведений в новом учебном году. Об этом сообщает департамент образования мэрии города Новосибирска в ответ на запрос Om1 Новосибирск.





Прием заявлений в первые классы стартовал 1 апреля 2025 года. Наибольшее количество первых классов ожидается в следующих образовательных учреждениях:

• МБОУ СОШ № 196 (10 классов);

• МАОУ СОШ № 216 (12 классов);

• МБОУ СОШ № 217 (10 классов);

• МАОУ СОШ № 220 (10 классов).





«Прием заявлений в первый класс для детей, имеющих право на первоочередное зачисление, а также для детей, проживающих на закрепленной территории, начинается 1 апреля и завершается 30 июня текущего года», — говорится в ответе департамента.