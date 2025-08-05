Стоматолог рассказала, в чем опасность дешевых пломб с маркетплейсов

05 августа 2025, 11:36

Врач-стоматолог Мелехова: пломбы с маркетплейсов могут привести к потере зубов

Фото: istockphoto / PIKSEL

Установка дешевых пломб, приобретенных на маркетплейсах, в домашних условиях может привести к серьезным осложнениям и даже потере зубов. Об этом «Газете.Ru» рассказала врач-стоматолог, челюстно-лицевой хирург Вероника Мелехова.





Она отметила, что при самостоятельном использовании таких материалов человек не проводит необходимую обработку кариозной полости — не удаляет поражённые ткани и не проводит дезинфекцию. В результате под пломбой сохраняются бактерии, которые продолжают разрушать зуб, провоцируя развитие пульпита, периодонтита и других осложнений.



Мелехова подчеркнула, что такие пломбы не обеспечивают герметичности и не восстанавливают анатомическую форму зуба. Это негативно влияет не только на гигиену, но и на жевательную функцию.



«Человек визуально снаружи первое время не видит никаких изменений, у него залеплен зуб, но что происходит под этой пломбой — идет более быстрое и активное разрушение этого зуба. А когда зуб заболит, будет уже поздно, уже начинается вовлечение в процесс нерва, и, соответственно, нужно уже не просто ставить пломбу, а заниматься более сложной работой», — сказала врач-стоматолог.