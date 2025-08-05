Почти на два метра сдвинулась южная часть Камчатки после землетрясения

05 августа 2025, 11:40

Фото: iStock/Petrovich9

На Камчатке 30 июля произошло мощное землетрясение, в результате которого южная часть полуострова сместилась на два метра в юго-восточном направлении. Об этом сообщил региональный филиал ФИЦ Единой геофизической службы РАН.