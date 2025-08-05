Почти на два метра сдвинулась южная часть Камчатки после землетрясения
На Камчатке 30 июля произошло мощное землетрясение, в результате которого южная часть полуострова сместилась на два метра в юго-восточном направлении. Об этом сообщил региональный филиал ФИЦ Единой геофизической службы РАН.
Землетрясение спровоцировало цунами в Тихом океане, что привело к объявлению предупреждений о возможной угрозе для прибрежных районов Японии, США, Филиппин и ряда стран Латинской Америки.
Геологи отметили, что основные разрушительные толчки пришлись на южную часть Камчатки, в том числе на территорию Северо-Курильска. В то же время столица региона – Петропавловск-Камчатский – ощутила землетрясение менее сильно.
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