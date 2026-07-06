Названы скрытые функции кнопок смартфона

06 июля 2026, 08:26

Кнопки громкости в смартфоне умеют больше, чем просто менять звук

Фото: iStock/dikushin

Клавиши регулировки громкости на современных смартфонах помогают решать куда больше задач, чем принято считать. Журналисты выяснили, что через них можно быстро управлять рядом полезных функций устройства. Об этом сообщает SlashGear.