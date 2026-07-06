Названы скрытые функции кнопок смартфона
Клавиши регулировки громкости на современных смартфонах помогают решать куда больше задач, чем принято считать. Журналисты выяснили, что через них можно быстро управлять рядом полезных функций устройства. Об этом сообщает SlashGear.
Один из самых известных сценариев связан с камерой. В приложении для съемки такая кнопка часто работает как спуск затвора, поэтому сделать кадр можно без нажатия на экран.
Есть и другие удобные возможности. Во время входящего вызова нажатие на клавишу моментально убирает звук. Тот же прием подходит и для будильника, если нужно отложить сигнал на несколько минут. В издании отмечают, что этот способ особенно удобен в ситуации, когда телефон лежит в кармане и привлекать к нему внимание не хочется.
На части устройств владелец может задать клавишам дополнительные команды. К примеру, назначить запуск нужного приложения или создание скриншота.
Кроме того, большое значение имеет безопасность. Смартфоны хранят личные фотографии, переписку, пароли и банковские данные, поэтому производители внедряют сканеры отпечатков пальцев, распознавание лица и дополнительные инструменты защиты. Это делает использование устройства не только удобным, но и более безопасным в повседневной жизни.
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