Эксперты назвали самые высокооплачиваемые подработки для россиян без опыта

06 июля 2026, 06:36

Ремонтные работы возглавили рейтинг прибыльных подработок для россиян без стажа

Фото: iStock/Dmitry Presnyakov

Эксперты «Авито Подработки» назвали самые высокооплачиваемые варианты подработки для соискателей без опыта по итогам января-июня 2026 года. Об этом сообщает РИА Новости.