Эксперты назвали самые высокооплачиваемые подработки для россиян без опыта
Эксперты «Авито Подработки» назвали самые высокооплачиваемые варианты подработки для соискателей без опыта по итогам января-июня 2026 года. Об этом сообщает РИА Новости.
Лидером по доходу стали вакансии ремонтных работ, где бизнес-заказчики готовы платить в среднем 86 тысяч рублей в месяц. На втором месте — автомеханики (почти 84 тысячи), на третьем — строители (около 76,5 тысячи). Также в пятёрку вошли мастера ногтевого сервиса и сварщики (70 и 65 тысяч соответственно).
Как отметил старший директор сервиса «Авито Подработка» Дмитрий Королев, компании всё чаще нанимают новичков, когда нужные навыки можно освоить на месте. Особенно активно это происходит в автобизнесе, общепите и складской логистике, где за год число предложений для неопытных исполнителей выросло на 41–66%.
Ранее юрист Ярослав Остапенко предупредил россиян о миллионных штрафах за слив канализации на даче. Он подчеркнул, что за подобные действия нарушитель получает обязанность возместить материальный ущерб в рамках гражданско-правовой ответственности.
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