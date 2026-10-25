Названы скрытые угрозы популярного у россиян глинтвейна

25 октября 2026, 19:43

Диетолог Соломатина: горячий глинтвейн вызывает спазм сосудов и скачок давления

Фото: Istock/vasiliybudarin

Диетолог Елена Соломатина рассказала о том, что горячий глинтвейн несёт серьёзные риски для организма.





В беседе с изданием «Абзац» специалист пояснила, что сахар и алкоголь из напитка быстро всасываются и резко повышают уровень глюкозы.

«Сначала сосуды расширяются, а затем происходит спазм со скачком давления. Глинтвейн категорически противопоказан беременным, кормящим, лицам с психическими недугами, инсулинорезистентностью, язвой ЖКТ, болезнями печени и поджелудочной железы, а также людям с излишним весом», — сообщила диетолог.