Названы скрытые угрозы популярного у россиян глинтвейна
Диетолог Соломатина: горячий глинтвейн вызывает спазм сосудов и скачок давления
Диетолог Елена Соломатина рассказала о том, что горячий глинтвейн несёт серьёзные риски для организма.
В беседе с изданием «Абзац» специалист пояснила, что сахар и алкоголь из напитка быстро всасываются и резко повышают уровень глюкозы.
«Сначала сосуды расширяются, а затем происходит спазм со скачком давления. Глинтвейн категорически противопоказан беременным, кормящим, лицам с психическими недугами, инсулинорезистентностью, язвой ЖКТ, болезнями печени и поджелудочной железы, а также людям с излишним весом», — сообщила диетолог.По словам Соломатиной, вера в лечебные свойства горячего вина при простуде — опасное заблуждение: алкоголь даёт излишнюю нагрузку, организму сложнее бороться с инфекцией, что провоцирует осложнения. Нагретый мед может стать токсичным, а специи и фрукты вызывают аллергические реакции.