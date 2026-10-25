Нарколог рассказал, как вечерний бокал незаметно приучает мозг к алкоголю

25 октября 2026, 14:23

Нарколог Тюрин предупредил, что безопасной дозы алкоголя не существует

Фото: iStock/cagkansayin

Нарколог, заведующий наркологическим отделением клиники «Алкомед» Андрей Тюрин рассказал, как вечерний бокал незаметно приучает мозг к алкоголю. Об этом пишет «Лента.ру».