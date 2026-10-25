Нарколог рассказал, как вечерний бокал незаметно приучает мозг к алкоголю
Нарколог, заведующий наркологическим отделением клиники «Алкомед» Андрей Тюрин рассказал, как вечерний бокал незаметно приучает мозг к алкоголю. Об этом пишет «Лента.ру».
Миллионы людей по всему миру воспринимают бокал вина или кружку пива за ужином как безобидный ритуал, который помогает расслабиться и снять стресс. Однако, по словам специалиста, безопасной дозы алкоголя не существует.
Всемирная организация здравоохранения уже много лет не использует термин «безопасная доза алкоголя». Вместо этого она оценивает риски для здоровья: низкий, средний или высокий. Например, считается, что употребление 14 стандартных порций алкоголя в неделю для мужчин и 10 порций для женщин представляет условно малый риск, но только при условии, что два дня в неделю человек полностью воздерживается от спиртного. Однако эти нормы применимы только к здоровым взрослым людям, подчеркнул Тюрин.
Нарколог отметил, что даже небольшое количество алкоголя при регулярном употреблении может стимулировать выработку дофамина — «гормона удовольствия». Мозг быстро запоминает это и начинает требовать повторения. В результате удовольствие становится тесно связанным с алкоголем, что может привести к зависимости, заключил он.
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