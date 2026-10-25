Россиянам рассказали, как распознать риновирус и отличить его от гриппа
Врач-инфекционист «АйДи Клиник» Анна Баландина рассказала, как распознать риновирус и отличить его от гриппа. Об этом пишет «Газета.Ru».
Риновирус, согласно мнению эксперта, является одной из самых распространённых причин простуды. Симптомы инфекции включают чихание, заложенность носа и обильные водянистые выделения. Температура у взрослых обычно остаётся нормальной или повышается незначительно. Позднее к насморку могут добавиться першение в горле и кашель, пояснила она.
В отличие от риновируса, грипп характеризуется резким началом, высокой температурой, сильной слабостью и ломотой в теле, отметила Баландина. Однако определить тип вируса только по симптомам невозможно. Для этого необходимо провести тестирование, добавила инфекционист. Если состояние ухудшается, важно обратиться за медицинской помощью, заключила она.
Читайте также: