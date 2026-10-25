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Врач рассказал о разрушительном влиянии энергетиков на здоровье

Врач Казаков: Энергетики ухудшают работу сердца, сосудов и ЖКТ подростков
Фото: iStock/bauwimauwi

Педиатр медицинской компании «СберЗдоровье» Дмитрий Казаков объяснил, почему употребление энергетиков особенно опасно для несовершеннолетних. Об этом пишет «Лента.ру».



По его словам, энергетические напитки оказывают отрицательное воздействие на сердечно-сосудистую систему, вызывая учащенное сердцебиение, повышение артериального давления и нарушение сердечного ритма. Специалист особо отметил, что употребление энергетиков перед физическими нагрузками может быть крайне опасным, так как комбинация спорта и кофеина создает дополнительную нагрузку на сердце и сосуды.

Казаков также предупредил о возможных нарушениях сна, вызванных употреблением энергетических напитков, что негативно сказывается на общем развитии и когнитивных функциях подростков, включая внимание и память. Он добавил, что высокое содержание кофеина в энергетиках может привести к росту тревожности и учащению панических атак.

Кроме того, врач обратил внимание на то, что в состав энергетических напитков входят не только кофеин, но и другие стимуляторы, такие как таурин, гуарана, L-карнитин и женьшень. Комбинация этих веществ с кофеином может усилить негативное влияние на нервную и сердечно-сосудистую системы молодых людей, заключил Казаков.

Екатерина Коршунова

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