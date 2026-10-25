Врач рассказал о разрушительном влиянии энергетиков на здоровье
Педиатр медицинской компании «СберЗдоровье» Дмитрий Казаков объяснил, почему употребление энергетиков особенно опасно для несовершеннолетних. Об этом пишет «Лента.ру».
По его словам, энергетические напитки оказывают отрицательное воздействие на сердечно-сосудистую систему, вызывая учащенное сердцебиение, повышение артериального давления и нарушение сердечного ритма. Специалист особо отметил, что употребление энергетиков перед физическими нагрузками может быть крайне опасным, так как комбинация спорта и кофеина создает дополнительную нагрузку на сердце и сосуды.
Казаков также предупредил о возможных нарушениях сна, вызванных употреблением энергетических напитков, что негативно сказывается на общем развитии и когнитивных функциях подростков, включая внимание и память. Он добавил, что высокое содержание кофеина в энергетиках может привести к росту тревожности и учащению панических атак.
Кроме того, врач обратил внимание на то, что в состав энергетических напитков входят не только кофеин, но и другие стимуляторы, такие как таурин, гуарана, L-карнитин и женьшень. Комбинация этих веществ с кофеином может усилить негативное влияние на нервную и сердечно-сосудистую системы молодых людей, заключил Казаков.
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