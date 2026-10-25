Врач рассказал о разрушительном влиянии энергетиков на здоровье

25 октября 2026, 16:20

Врач Казаков: Энергетики ухудшают работу сердца, сосудов и ЖКТ подростков

Фото: iStock/bauwimauwi

Педиатр медицинской компании «СберЗдоровье» Дмитрий Казаков объяснил, почему употребление энергетиков особенно опасно для несовершеннолетних. Об этом пишет «Лента.ру».