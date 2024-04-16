Названы случаи, когда молния может ударить в зонт

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Профессор РТУ МИРЭА Роман Шамин заявил, что молния может ударить в открытый зонтик.
Особенно шансы такого несчастного случая увеличиваются, если находится на автостоянке или в поле.
В последнем случае специалист рекомендовал закрыть зонтик и лечь на землю.
Ранее зампред правительства – министр сельского хозяйства и продовольствия, Московской области Владислав Мурашов обратился к жителям региона с просьбой ни в коем случае не поджигать сухую траву.
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«Многих интересует вопрос — может ли обычный зонт, раскрытый во время грозы, «притянуть» молнию. Теоретически это возможно. Молния ударяет в наиболее высокий объект на местности. Если человек находится на открытой пустой площадке — например, автопарковке, то вероятность удара ненулевая. Риск повышается, если человек с зонтом находится в поле», — отметил в беседе с Газета.ру Шамин.
В последнем случае специалист рекомендовал закрыть зонтик и лечь на землю.
Ранее зампред правительства – министр сельского хозяйства и продовольствия, Московской области Владислав Мурашов обратился к жителям региона с просьбой ни в коем случае не поджигать сухую траву.
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Мелисса Тимофеева