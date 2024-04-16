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Названы случаи, когда молния может ударить в зонт

Физик Шамин допустил удар молнии в зонт на парковке или в поле
16 апреля 2024, 18:42
Фото: iStock/Jurkos

Фото: iStock/Jurkos

Профессор РТУ МИРЭА Роман Шамин заявил, что молния может ударить в открытый зонтик.
Особенно шансы такого несчастного случая увеличиваются, если находится на автостоянке или в поле.

«Многих интересует вопрос — может ли обычный зонт, раскрытый во время грозы, «притянуть» молнию. Теоретически это возможно. Молния ударяет в наиболее высокий объект на местности. Если человек находится на открытой пустой площадке — например, автопарковке, то вероятность удара ненулевая. Риск повышается, если человек с зонтом находится в поле», — отметил в беседе с Газета.ру Шамин.



В последнем случае специалист рекомендовал закрыть зонтик и лечь на землю.

Ранее зампред правительства – министр сельского хозяйства и продовольствия, Московской области Владислав Мурашов обратился к жителям региона с просьбой ни в коем случае не поджигать сухую траву.

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#погода
#безопасность
#гроза
#правила
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Ветеринар Гольнева раскрыла, как защитить собаку от клещей
Ветеринар Гольнева рекомендовала отечественные специальные капли
16 апреля 2024, 18:58

Фото: iStock/Tatomm

Врач-ветеринар Татьяна Гольнева заявила, что среди отечественных препаратов от блох и клей для собак хорошо себя зарекомендовали специальные капли.
Кроме этого, для защиты питомца можно использовать ошейники против клещей.

«Можно защитить собаку от клещей спреями. Но важно помнить, что этот вид защиты действует от нескольких дней до недели, и обработку нужно обновлять раз в неделю, хотя производители обещают более пролонгированное действие», — добавила в беседе с «Вечерней Москвой» Гольнева.

А ветеринарный врач, грумер Екатерина Ведерникова заявила о важности «вычёсывания» своих питомцев.

«Период линьки животные «перебаливают»: выпадающая шерсть причиняет зуд и дискомфорт. Поэтому следует чаще и тщательнее вычесывать своих четвероногих друзей. К тому же за зиму в шерсти накапливаются грязь и реагенты. От воздействия этих факторов волос истончается, сечется, ломается, шубка питомца выглядит тускло», — пояснила в беседе с «Москвой 24» специалист.

Ранее ветеринарный врач высшей категории Михаил Шеляков заявил о том, что наиболее эффективным способом защиты кошек от укусов клещей являются специальные капли.

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#животные
#врач
#ветеринары
#защита
#клещи
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Время шашлыков: стало известно, где провести майские праздники в Подмосковье
Директор «Мособлпарк» Васильева: места для шашлыков нужно бронировать заранее
16 апреля 2024, 18:47

Фото: iStock/torwai

Майские праздники — приятная пора, когда природа оживает после долгой зимы, солнце светит чаще и ярче, а душа просит новых эмоций и впечатлений. Что делать, если личной загородной резиденции нет?
Директор Автономной некоммерческой организации «Мособлпарк» Ксения Васильева в беседе с «Радио 1» объяснила, как выбрать место в Подмосковье для проведения майских праздников.

«У нас много парков, в которых оборудованы комфортабельные зоны для проведения прекрасного отдыха на природе в замечательные дни первомая и в дальнейшем. В ближайшее время на нашем портале welcome.mosreg.ru появится интерактивная карта с зонами и парками, где жители и гости Подмосковья смогут провести время. Сейчас карта в разработке, в ближайшую неделю она будет доступна для всех», — поделилась специалист.

Также спикер добавила, что в Подмосковье есть как платные места-беседки, так и бесплатные.

«Бесплатные оборудованные беседки есть в парке Малевича, но так как это территория лесного фонда, то, к сожалению, жарить шашлыки там нельзя, но провести время на свежем воздухе с пикником, конечно, можно. Высокий уровень комфорта представляется, например, в «Скитских прудах» — это платно, но беседки там оборудованы и мангальной зоной, и можно укрыться от непогоды, и купить прямо там же шашлык, угли и все сопутствующие товары. Совершенно потрясающий комплекс есть у нас в новом парке «Авангард» в городском округе Электросталь. Там можно не просто пожарить шашлык, но и провести день рождения, свадьбу, отметить памятное событие», — сказала собеседница.

Ксения Васильева отметила, что бронировать подобного рода вещи нужно заранее, хотя бы за неделю, потому что все хотят приехать и отдохнуть.

«В любом случае мест очень много: 196 парков в Подмосковье! Любой желающий найдет уютное оборудованное место. Нужно заранее планировать, например, в Краснознаменске такое бронируется за месяц. А если это бесплатное место, то нужно приезжать в этот день и занимать заранее место или просить, чтобы кто-то занял», — сказала эксперт.

Пока интерактивная карта мест разрабатывается, директор «Мособлпарк» рекомендовала для подробной информации смотреть официальные сайты и телеграм-каналы парков.

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#жители
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Агроном Лоторева рассказала, как выбрать саженцы садовых растений
16 апреля 2024, 18:30

Фото: Istockphoto / Zbynek Pospisil

Для садоводов сейчас самое время покупать саженцы. Высадить их можно до 1 мая, так как земля в Центральной России довольно влажная.
Однако выбирать саженцы нужно заранее, заявила «Радио 1» агроном отдела биологических исследований испытательной лаборатории филиала ФГБУ «Центр оценки качества зерна» Елена Лоторева.
«Это обязательно должны быть районированные сорта, то есть те, которые подходят для вашего региона. Они рассчитаны на условия произрастания в определённом регионе. Так, южные сорта не могут расти в средней полосе. Сажать их – пустая трата времени, сил и денег. Есть сайт Госсорткомиссии, где размещён реестр селекционных достижений. Можно зайти на него и выбрать подходящие сорта, а потом с этим перечнем сортов, которые подходят для вашей зоны, отправляться в питомник», – посоветовала агроном.
По словам Лоторевой, выбирать саженцы нужно только в проверенных местах.
«Это крупные питомники, которые занимаются выращиванием саженцев в той местности, где вы их собираетесь приобретать и сажать. На так называемых развалах у дорог лучше этого не делать, потому что сад – очень долгосрочный проект, и хочется, чтобы он вас радовал долгие годы», – подчеркнула собеседница «Радио 1».
В питомниках, по её словам, стоит обращать внимание на однолетние и двухлетние саженцы, поскольку они быстрее приживаются.
«Вы можете выбрать саженцы как с открытой, так и с закрытой корневой системой. Но последние, выращенные в контейнере, легче переносят пересадку в почву и приживаются быстрее, чем с открытой. Стволики должны быть ровными. Высота двухлетних саженцев яблок и груш должна составлять примерно 1 м 40 см, слив вишен – поменьше, 1 м 20 см. Кора должна быть гладкой, без поранений и явных признаков искривления, внешне здоровая, не подсохшая. Если вы видите, что это не так, такие саженцы лучше не покупать, а выбрать что-то другое», – отметила эксперт.
Что касается критических сроков посадки, то для растений с закрытой корневой системой их нет. По словам Лоторевой, их можно перевалить в землю из горшка в любое время, но придётся в летний сезон более тщательно их поливать. Для растений с открытой корневой системой крайний срок есть – их обязательно нужно посадить в землю до середины мая.

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#подмосковье
#московская область
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Россиян предупредили о новой схеме мошенничества ко Дню Победы
Аналитик Егоров предупредил о поддельных сайтах
16 апреля 2024, 18:19

Фото: iStock/Lincoln Beddoe

Ведущий аналитик департамента Digital Risk Protection компании Евгений Егоров отметил, что мошенники в преддверие праздников, в частности Дня Победы, изобретают поддельные сайты для выкачивания денег с доверчивых граждан.
«Мошенники используют актуальные инфоповоды, праздники в своих сценариях для атак и часто их жертвами становятся уязвимые в силу возраста люди. Чтобы усыпить бдительность потенциальных жертв, злоумышленники используют громкие названия, к примеру «Международный компенсационный центр», — пояснил в беседе с Газета.ру Егоров.

Он призвал всех к бдительности и осторожности, а также рекомендовал перепроверять адреса сайтов организаций.

Ранее телефонные мошенники под предлогом «сверхсекретной миссии спецслужб» заставили жену бойца СВО взять кредит на 1,5 миллиона рублей.

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#интернет
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Местные рассказали об обстановке в Ишиме
Жительница Ишима заявила о спокойной обстановке
16 апреля 2024, 18:00

Фото: iStock/Алексей Мальгавко

Жительница Ишима Юлия поделилась, что вода в город пока не пришла, а обстановка в населённом пункте спокойная.
«Я проживаю в Ишиме, обстановка пока спокойная, в сам город вода еще не пришла. Мы еще думаем на счет эвакуации, так как наш дом не стоит в зоне подтопления, но находится недалеко от неё. Вещи собрали, документы тоже, технику, какую можно, на второй этаж унесли, будем ждать дальнейших указаний», — поделилась в беседе с Газета.ру Юлия.

Она добавила, что в случае необходимости её семья готова уехать в Омск, однако некоторые другие жители, по её словам, намерены оставаться.

Ранее жителей города Ишима в Тюменской области призвали немедленно эвакуироваться из-за критического подъема уровня воды в реке. Так, гражданам были разосланы соответствующие оповещения.

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#вода
#паводок
#документы
#жители
#омск
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В Госдуме высказались о разблокировке Instagram*
Депутат Горелкин: Instagram* точно не разблокируют до конца СВО
16 апреля 2024, 17:50

Фото: iStock/bigtunaonline

В России не разблокируют Instagram* до завершения специальной военной операции (СВО) на Украине. В этом убеждён зампредседателя ИТ-комитета Госдумы, председатель правления РОЦИТ Антон Горелкин.
Он подчеркнул, что соцсеть заблокирована в связи с появляющимися в ней призывами убивать россиян.

Также Горелкин в ходе встречи с участниками Мастерской новых медиа высказался о YouTube. По его словам, видеохостинг не позволяет публиковать подобных заявлений. Там блокируются многие российские аккаунты, «хотя прорваться можно».

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#госдума
#instagram
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#россия
#сво
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На выставке-форуме «Россия» представили кадровый потенциал Подмосковья
16 апреля 2024, 17:44

Фото: пресс-служба Минсоцразвития МО

Московская область представила свой кадровый потенциал на выставке-форуме «Россия», которая продолжается на ВДНХ. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства социального развития Подмосковья.
На выставке состоялся день национальных приоритетов «Кадры», где рассмотрели главные вызовы современного рынка труда. На пленарной сессии выступили зампред правительства Татьяна Голикова, министр труда и социальной защиты Антон Котяков и министр просвещения Сергей Кравцов. Московскую область представляла первый зампредседателя правительства Подмосковья Людмила Болатаева.

Голикова рассказала о молодёжной занятости, о развитии образовательных программ и о подготовке кадров под запросы работодателей.
«Самая большая потребность в кадрах прогнозируется на обрабатывающих производствах, в транспортировке и хранении, здравоохранении и социальном обслуживании, научной и исследовательской деятельности, а также IT», – сказала вице-премьер.
Фото: пресс-служба Минсоцразвития МО

Болатаева представила спикерам пленарной сессии стенд Московской области. В этот день молодые люди продемонстрировали на стенде свои проекты, отражающие передовые достижения региона в разных сферах экономики.
Фото: пресс-служба Минсоцразвития МО

«Сегодня мы показали научные разработки трёх подмосковных образовательных учреждений. Ребята рассказали о сути своих разработок, о самом процессе и, конечно, об опыте. А самое важное – то, что мы смогли презентовать нашу программу по профориентации жителей региона», – заявила Людмила Болатаева.
Как рассказали в подмосковном Минсоцразвития, Центр занятости населения Подмосковья представил проект «Школа профориентации для родителей». Он был запущен в 2023 году и уже помог многим выпускникам выбрать будущую профессию.

Фото: пресс-служба Минсоцразвития МО

Студенты Коломенского аграрного колледжа смогли в короткие сроки вырастить семена чистого, не генно-модифицированного картофеля и масштабировать эту работу. Студенты Мытищинского филиала МГТУ имени Баумана разработали беспилотный авиационный комплекс для аэрофотосъемки и доставки малогабаритных грузов. Учащиеся Физтех-колледжа из Долгопрудного представили 3D принтер, который собран студентами, но не уступает заводским аналогам, которые намного дороже.

Фото: пресс-служба Минсоцразвития МО

В рамках мероприятия высокой награды удостоена семилетняя Аня из подмосковного Подольска. Ранее на Фестивале профессий «Учёные будущего» на выставке-форуме «Россия» она представила собственный проект под названием «Бешеный огурец и генная инженерия в биотехнологиях». Школьница рассказала, как с помощью генной инженерии можно улучшить свойства растений.

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#подмосковье
#московская область
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RT презентовал фильм «Крокус. Общая боль»
16 апреля 2024, 17:15

Фото: РИА Новости/Кристина Кормилицына

Состоялась премьера фильма RT «Крокус. Общая боль».
Отмечается, что картина рассказывает не только о самой трагедии, но и о героях, которые спасли много жизней. Среди них врачи, спасатели, пожарные, таксисты, гардеробщики-подростки и многие другие.

«Я обернулся, увидел людей, которые находились рядом со мной, и всем крикнул: «За мной!» — приводит RT слова 16-летнего Александра Журика, работавшего в тот день в гардеробе.

До этого секретарь Совета безопасности Российской Федерации Николай Патрушев заявлял, что все причастные к организации теракта в Крокус Сити Холле будут наказаны, где бы они не скрывались. Как передают argumenti.ru со ссылкой на РИА Новости, следствие подтвердило связь напавших с украинскими националистами.

Ранее советник главы Донецкой народной республики (ДНР) Ян Гагин назвал террористов, совершивших нападение на «Крокус Сити Холл» 22 марта, хорошо подготовленными наёмниками. По его словам, они не в первый раз брали в руки оружие и, вероятно, имели некоторый боевой опыт.

Кроме того, сообщалось, что скоро состоится показ фильма RT «Контрактники. Сильные верой». Картина расскажет о героях ХХI века – бойцах, которые сражаются за нашу страну на специальной военной операции.

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#фильм
#крокус сити холл
#теракт
#герои
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Новые штрафы для электросамокатчиков утвердило правительство России
В ГД внесли законопроект о штрафах за управление электросамокатом в нетрезвом виде
16 апреля 2024, 17:03

Фото: iStock/Oleg Elkov

В Госдуму внесен законопроект о введении штрафов за нарушения при управлении электросамокатами и другими средствами индивидуальной мобильности, а также велосипедами. Об этом агентству ТАСС сообщил один из авторов поправок, член комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Артем Шейкин.
Он рассказал, что основными поправками стало введение штрафов за управление самокатами в нетрезвом виде.

Человек, управляющим СИМ в нетрезвом виде и отказавшийся пройти медицинское освидетельствование, будет обязан заплатить штраф в размере 30 тысяч рублей.

За езду на электросамокате одновременно нескольких человек также будут штрафовать. За такое правонарушение предложено установить штраф в размере трех тысяч рублей.


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#законопроект
#самокат
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