В США пожарные спасли пухлую белку, застрявшую в мусорном контейнере
Фото: iStock/Adam Bartosik

В американском городе Бингемтон пожарные спасли пухлую белку, застрявшую в мусорном контейнере. Об этом информирует портал Binghamton Homepage.



В канун Рождества спасатели отправились на помощь белке, которая не могла выбраться самостоятельно. Они провели «уникальную операцию», чтобы освободить замерзшего грызуна. После этого пострадавшую доставили в реабилитационный центр, где ее ждал праздничный обед с арахисом.

На следующий день животное выпустили на волю. Пожарные подчеркнули, что всегда готовы прийти на помощь, независимо от сложности ситуации.

Екатерина Коршунова

