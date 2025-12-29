Пожарные спасли пухлую белку, застрявшую в мусорном контейнере
В американском городе Бингемтон пожарные спасли пухлую белку, застрявшую в мусорном контейнере. Об этом информирует портал Binghamton Homepage.
В канун Рождества спасатели отправились на помощь белке, которая не могла выбраться самостоятельно. Они провели «уникальную операцию», чтобы освободить замерзшего грызуна. После этого пострадавшую доставили в реабилитационный центр, где ее ждал праздничный обед с арахисом.
На следующий день животное выпустили на волю. Пожарные подчеркнули, что всегда готовы прийти на помощь, независимо от сложности ситуации.
