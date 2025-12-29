В ростовской сауне ревнивец в пылу пьяной ссоры зарезал подругу канцелярским ножом
В Ростове мужчину задержали по подозрению в убийстве женщины. Подробности сообщает СУ СКР по Ростовской области.
Инцидент произошёл в сауне на улице Зорге 26 декабря. По информации следствия, 48-летний ростовчанин отдыхал в сауне с 37-летней знакомой. Во время встречи они употребляли алкоголь.
Между ними возник конфликт. Мужчина схватил канцелярский нож и нанёс подруге несколько ударов в область головы, шеи и туловища. От полученных травм она скончалась на месте.
Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Убийство». Подозреваемый находится в следственном изоляторе. Он полностью признал свою вину на допросе.
