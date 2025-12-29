В ростовской сауне ревнивец в пылу пьяной ссоры зарезал подругу канцелярским ножом

29 декабря 2025, 10:37

В Ростове возбуждено уголовное дело об убийстве женщины в сауне на улице Зорге

Фото: Istock/Thank you for your assistant

В Ростове мужчину задержали по подозрению в убийстве женщины. Подробности сообщает СУ СКР по Ростовской области.