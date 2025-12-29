Достижения.рф

В Иркутске обнаружили тела двух малышей с признаками насильственной смерти

В Иркутске СК задержал мать по подозрению в убийстве двоих малолетних детей
Фото: Istock/zoka74

В Иркутске возбудили уголовное дело об убийстве двух малолетних детей. Подробности сообщает следственное управление СК России по Иркутской области.



Вечером 28 декабря в квартире на улице Баумана нашли тела мальчиков трёх и пяти лет с признаками насильственной смерти. Следственный комитет задержал по подозрению в совершении преступления мать детей.

Следователи доставили женщину в отдел, где и допросили. Сейчас специалисты проводят с её участием все необходимые следственные действия. На место происшествия выезжала следственная группа регионального управления СК.

Следователи и криминалисты уже назначили ряд судебных экспертиз. Кроме того, следственные органы возбудили уголовное дело о халатности. В рамках этого дела правоохранители оценят действия органов системы профилактики.

Ольга Щелокова

