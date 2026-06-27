Названы смертельно опасные в жару лекарства
Хранящиеся в жару ампулы с лекарствами могут нанести непоправимый вред здоровью. Об этом сообщил фармацевт Ион Яланжи в беседе с РИА Новости.
По словам эксперта, в жаркую погоду свойства лекарств могут измениться, что делает их бесполезными или даже опасными. Многие люди не обращают внимания на рекомендации по хранению, указанные в инструкции, а резкий перепад температуры может привести к серьезным последствиям, вплоть до летального исхода, предупредил специалист.
Фармацевт отметил, что за лекарствами в ампулах нужно следить особенно внимательно. Изменение цвета жидкости или появление осадка могут быть признаками серьезной угрозы. Яланжи также обратил внимание на то, что в жару из лекарств может испаряться вода, что приводит к увеличению концентрации действующего вещества и риску передозировки. Мази и свечи обычно просто плавятся, в то время как таблетки и капсулы теряют свои свойства.
Яланжи рекомендовал хранить препараты в сухом и прохладном месте, где температура не превышает 25 градусов. Он также подчеркнул, что не стоит оставлять аптечку в машине или сумке во время жарких прогулок.
Читайте также: