Названы смертельно опасные в жару лекарства

27 июня 2026, 18:04

Фармацевт Яланжи: Из-за жары ампулы могут изменить свойства и стать опасными

Фото: iStock/AlexRaths

Хранящиеся в жару ампулы с лекарствами могут нанести непоправимый вред здоровью. Об этом сообщил фармацевт Ион Яланжи в беседе с РИА Новости.