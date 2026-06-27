Врач раскрыла причины обострения хронической болезни легких летом

27 июня 2026, 15:41

Врач Цагараева: летний смог и обезвоживание могут спровоцировать обострение ХОБЛ

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Жара, смог и даже высокая влажность могут спровоцировать ухудшение состояния у людей с хронической обструктивной болезнью легких (ХОБЛ), несмотря на то что заболевание традиционно считают «зимним». Об этом в беседе с «Газетой.Ru» сообщила врач-пульмонолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Ольга Цагараева.