Врач раскрыла причины обострения хронической болезни легких летом
Жара, смог и даже высокая влажность могут спровоцировать ухудшение состояния у людей с хронической обструктивной болезнью легких (ХОБЛ), несмотря на то что заболевание традиционно считают «зимним». Об этом в беседе с «Газетой.Ru» сообщила врач-пульмонолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Ольга Цагараева.
ХОБЛ — это хроническое заболевание, при котором дыхательные пути сужаются, а альвеолы — мельчайшие воздушные мешочки в легких, отвечающие за газообмен, разрушаются. Из-за этих изменений человеку становится трудно выдыхать, он начинает страдать от одышки, хронического кашля и быстрой утомляемости.
По словам специалиста, обострения ХОБЛ чаще всего происходят в холодное время года из-за вирусных инфекций и холодного воздуха. Однако летом тоже есть свои риски. Высокая температура и влажность могут усугубить ощущение нехватки воздуха, а загрязненный воздух, повышенный уровень озона и пыльца растений могут раздражать дыхательные пути, что приводит к ухудшению дыхания, пояснила пульмонолог.
Цагараева отметила, что многие люди годами объясняют постоянный кашель и одышку возрастом, курением или последствиями перенесенных инфекций. Тем временем болезнь продолжает развиваться, увеличивая риск дыхательной недостаточности и других серьезных осложнений.
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