Россиянам раскрыли, сколько граммов орехов нужно съедать для долголетия

27 июня 2026, 17:05

Нутрициолог Гузман: орехи снижают риск болезней сердца на 20–30%

Фото: Istock/Yingko

Врач-нутрициолог Екатерина Гузман рассказала, что орехи поддерживают здоровье сердца, сосудов и кишечника. Оптимальная стратегия — держать дома несколько видов орехов и съедать каждый день по небольшой горсти.





В беседе с «Газетой.Ru» специалист сослалась на исследования, которые подтверждают, что регулярное употребление орехов снижает риски сердечных заболеваний, диабета и преждевременной смерти.

«При этом не существует одного «самого полезного» ореха — каждый обладает своими преимуществами», — отметила эксперт.

«Оптимальная порция для взрослого человека — около 20–30 граммов в день», — заявила Екатерина.