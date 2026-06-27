Россиянам раскрыли, сколько граммов орехов нужно съедать для долголетия
Нутрициолог Гузман: орехи снижают риск болезней сердца на 20–30%
Врач-нутрициолог Екатерина Гузман рассказала, что орехи поддерживают здоровье сердца, сосудов и кишечника. Оптимальная стратегия — держать дома несколько видов орехов и съедать каждый день по небольшой горсти.
В беседе с «Газетой.Ru» специалист сослалась на исследования, которые подтверждают, что регулярное употребление орехов снижает риски сердечных заболеваний, диабета и преждевременной смерти.
«При этом не существует одного «самого полезного» ореха — каждый обладает своими преимуществами», — отметила эксперт.По словам Гузман, орехи содержат жиры, белок, клетчатку, витамины, магний, калий, цинк, медь и антиоксиданты. Это понижает уровень холестерина, продлевает сытость, улучшает работу кишечника и уменьшает воспаление.
28 г ореховых плодов в день коррелируют со снижением сердечно-сосудистых рисков на 20–30%. Нутрициолог пояснила, что ядра не ведут к набору веса, так как насыщают лучше сладких перекусов.
«Оптимальная порция для взрослого человека — около 20–30 граммов в день», — заявила Екатерина.При этом грецкие орехи дают омега-3, фисташки полезны для сердца, кешью — источник магния, бразильские ядра восполняют селен, макадамия богата жирами. Гузман дала совет чередовать виды.