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Академик назвал главные привычки здорового человека

Академик Бокерия: Для сохранения здоровья надо соблюдать режим сна
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Главные привычки здорового человека — это режим сна, разумное потребление соли и сахара, овощи и фрукты в рационе и отказ от злоупотребления алкоголем. Об этом сообщил РИА Новости академик РАН, главный внештатный специалист по сердечно-сосудистой хирургии Минздрава России Лео Бокерия.



Академик подчеркнул важность регулярного восьмичасового сна, поскольку во время него мозг активно очищается от негативных влияний. Он заявил, что для здоровья полезно придерживаться одного и того же режима сна и бодрствования.

Бокерия отметил, что необходимо разумно подходить к употреблению соли и сахара, увеличивать долю овощей и фруктов в рационе и полностью отказаться от чрезмерного потребления алкоголя.

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Екатерина Коршунова

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