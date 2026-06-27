Академик назвал главные привычки здорового человека

27 июня 2026, 12:11

Академик Бокерия: Для сохранения здоровья надо соблюдать режим сна

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Главные привычки здорового человека — это режим сна, разумное потребление соли и сахара, овощи и фрукты в рационе и отказ от злоупотребления алкоголем. Об этом сообщил РИА Новости академик РАН, главный внештатный специалист по сердечно-сосудистой хирургии Минздрава России Лео Бокерия.