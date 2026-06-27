Академик назвал главные привычки здорового человека
Главные привычки здорового человека — это режим сна, разумное потребление соли и сахара, овощи и фрукты в рационе и отказ от злоупотребления алкоголем. Об этом сообщил РИА Новости академик РАН, главный внештатный специалист по сердечно-сосудистой хирургии Минздрава России Лео Бокерия.
Академик подчеркнул важность регулярного восьмичасового сна, поскольку во время него мозг активно очищается от негативных влияний. Он заявил, что для здоровья полезно придерживаться одного и того же режима сна и бодрствования.
Бокерия отметил, что необходимо разумно подходить к употреблению соли и сахара, увеличивать долю овощей и фруктов в рационе и полностью отказаться от чрезмерного потребления алкоголя.
Ранее уролог Марк Гадзиян назвал присутствующий в рационе каждого пациента-долгожителя продукт. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
Читайте также: