Переехавший в Крым американский режиссер будет просить гражданство России

05 января 2026, 09:07

РИА Новости: переехавший в Крым режиссер Тремблей будет просить о гражданстве РФ

Фото: iStock/Pavel Starikov

Переехавший в Крым американский режиссер-документалист Реджинальд Тремблей заявил, что намерен направить прошение президенту РФ Владимиру Путину о получении российского гражданства, передает РИА Новости.