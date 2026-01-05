Переехавший в Крым американский режиссер будет просить гражданство России
Переехавший в Крым американский режиссер-документалист Реджинальд Тремблей заявил, что намерен направить прошение президенту РФ Владимиру Путину о получении российского гражданства, передает РИА Новости.
Режиссер уже почти шесть лет стремится получить российское гражданство, с тех пор как в 2016 году впервые приехал в Крым, чтобы узнать правду о его возвращении в состав России. С марта 2020 года он проживает в Ялте, а в 2025 году получил вид на жительство.
Тремблей снял несколько документальных фильмов, посвященных жизни в Крыму, и активно участвует в общественной жизни региона. Он является волонтером в ялтинском центре «Вместе», который оказывает помощь детям и молодым людям с ограниченными возможностями. Кроме того, режиссер стал основателем и координатором организации «Друзья Крыма в США».
