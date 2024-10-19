Названы спонсоры Дудя* и Моргенштерна*

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Контент журналиста Юрия Дудя* и рэпера Моргенштерна* спонсировала украино-израильская медиакомпания Yoola Labs Ltd. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на текст гражданского иска юристов блогера. Отмечается, что исполнитель получил более 29 млн рублей из Израиля от вышеназванной компании.
«В Минюст России из Федеральной службы по финансовому мониторингу поступила информация о получении административным истцом денежных средств из иностранных источников, а именно получал денежные средства от Yoola Labs Ltd (Израиль) Украина в период с августа 2017 по июнь 2020 года по 36 операциям в качестве покупки прав на видеоконтент», — приводят материалы о Дуде* в агентстве.Напомним, иноагентом Дудь* был признан министерством юстиции в апреле 2022 года, летом того же года он пытался оспорить этот статус. Моргенштерна* признали иностранным агентом в мае 2022 года. Позже он подал иск к министерству юстиции о снятии с него статуса иноагента, суд его отклонил.
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