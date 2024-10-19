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Названы спонсоры Дудя* и Моргенштерна*

Контент Дудя* и Моргенштерна* спонсировала украино-израильская Yoola Labs Ltd
19 октября 2024, 21:43
Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Контент журналиста Юрия Дудя* и рэпера Моргенштерна* спонсировала украино-израильская медиакомпания Yoola Labs Ltd. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на текст гражданского иска юристов блогера. Отмечается, что исполнитель получил более 29 млн рублей из Израиля от вышеназванной компании.


«В Минюст России из Федеральной службы по финансовому мониторингу поступила информация о получении административным истцом денежных средств из иностранных источников, а именно получал денежные средства от Yoola Labs Ltd (Израиль) Украина в период с августа 2017 по июнь 2020 года по 36 операциям в качестве покупки прав на видеоконтент», — приводят материалы о Дуде* в агентстве.
Напомним, иноагентом Дудь* был признан министерством юстиции в апреле 2022 года, летом того же года он пытался оспорить этот статус. Моргенштерна* признали иностранным агентом в мае 2022 года. Позже он подал иск к министерству юстиции о снятии с него статуса иноагента, суд его отклонил.

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#информация
#минюст
Охота на «оборотней в погонах»: как умер экс-глава ФМС Ромодановский и что о нем говорят в Госдуме
Умер экс-глава ФМС РФ Константин Ромодановский: причины смерти, реакция Госдумы
19 октября 2024, 21:43

Фото: Риа Новости/ Екатерина Штукина

В ночь с 17 на 18 октября умер директор Федеральной миграционной службы России с 2005 по 2016 год Константин Ромодановский. У государственного деятеля не выдержало сердце.
Константин Ромодановский работал на государственной службе больше двадцати лет. Самым его громким делом была охота на «банду оборотней в погонах».

«Оборотни в погонах» или как госслужащие заработали более 700 миллионов долларов на преступной схеме


Первый раз фраза «оборотни в погонах» прозвучала 23 июня 2003 года на российском федеральном канале и с тех пор стала крылатой. Тогда же глава МВД России Борис Грызлов сказал, что на территории страны будет проводиться масштабная операция, целью которой будет выявить правоохранителей, берущих взятки.

Утром 23 июня 300 сотрудников СБ МВД, ФСБ и Генпрокуратуры провели пятьдесят обысков и арестовали семь человек.

После проведения серии задержаний сотрудники обнаружили участок земли площадью два гектара — на нем подозреваемые во взяточничестве сотрудники возвели пять особняков. Также было найдено большое количество незарегистрированного оружия, сумма близкая к восьми миллионам долларов США и «черная бухгалтерия». Всего на преступной схеме госслужащие заработали десять миллионов долларов.

Подавляющее большинство задержанных были из числа работников Московского уголовного розыска (МУР). Главным обвиняемым же в деле о взяточничестве стал бывший генерал-лейтенант МЧС Владимир Ганеев.

Под командованием Ганеева была организована преступная группировка,вымогавшая денежные средства у коммерсантов — в случае отказа потерпевшим угрожали избиением и привлечением к уголовной ответственности за выдуманные преступления.

За период действия преступной схемы «оборотни в погонах» убили несколько крупных бизнесменов. Благодаря своему служебному положению и участию в противозаконной деятельности Ганеев заработал 780 миллионов долларов.

Преступники также фальсифицировали уголовные дела против невиновных людей, подбрасывали им наркотические вещества и оружие. Все для того, чтобы улучшить показатели раскрываемости и продвинуться по карьерной лестнице.

Владимир Ганеев был лишен свободы на 20 лет и получил штраф в размере 100 тысяч рублей. В 2014 году его отпустили из колонии из-за ухудшения здоровья.

Фото: Риа Новости/ Нина Зотина

Ромодановский и оборотни в погонах

Когда Константин Ромодановский встал во главе ГУСБ МВД, он инициировал проверки в региональных УСБ. Он выдал распоряжение проверить высокопоставленных руководителей милиции.

Получается, именно Ромодановский встал у истоков одной из самых громких в России операций с целью задержания преступников в рядах правоохранителей.

Смерть госслужащего Константина Ромодановского

В ночь с 17 на 18 октября чиновник умер. Он не дожил тринадцать дней до своего 68-летия.

«Не могу в это поверить. Только на прошлой неделе разговаривал с ним. Был полон сил и планов. Искренне соболезную всем близким, друзьям и соратникам Константина Олеговича. Его уход — огромная утрата», — выразил соболезнования в своих социальных сетях депутат Государственной думы Александр Хинштейн.

По предположениям у Константина Ромодановского не выдержало сердце. Некоторые источники сообщают, что чиновник ушел из жизни из-за обострения хронического заболевания, другие — что бывший глава ГУСБ МВД упал с лестницы в своем доме в Подмосковье.

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В Сергиевом Посаде встретили Казанскую икону Божией Матери
19 октября 2024, 19:43

Казанская икона Божией Матери (Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО)

Казанскую икону Божией Матери привезли спецтранспортом в Успенский кафедральный собор в Сергиевом Посаде.
Как сообщили в пресс-службе губернатора и правительства МО, чудотворный образ доставили в рамках Всероссийского молебна о Победе, благословенного Патриархом Московским и всея Руси Кириллом.

Безопасность прихожан обеспечивают полицейские. Увидеть святыню можно будет до воскресного вечера, а потом ее перевезут в Балашиху.

Казанскую икону Божией Матери вернули в одноименный собор на Красной площади в ноябре прошлого года.

Стоит отметить, что Успенский кафедральный собор Сергиева Посада освятил Митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий ровно четверть века назад.

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Появились новые подробности иска Мизулиной к Лебедеву
Мизулина отказалась заключать мир с Лебедевым и Дудем* по делу об оскорблении
19 октября 2024, 19:37

Екатерина Мизулина (фото: РИА Новости/Антон Денисов)

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина отказалась заключать мировое соглашение с дизайнером Артемием Лебедевым и журналистом Юрием Дудем. Об этом она заявила в беседе с изданием «Коммерсант». По ее словам, она адекватно относится к критике, но оскорбления критикой не являются.
«К любой критике я отношусь позитивно, когда она содержит аргументы и факты. Оскорбления не являются критикой. Суд рассматривает представленные материалы и примет самое справедливое решение», — отметила она.
Накануне Мизулина поделилась, что психолого-лингвистическая экспертиза признала слова Лебедева в ее адрес негативными, а адвокаты со стороны ответчика даже не явились на заседание суда.

Напомним, 1 августа этого года Дудь* опубликовал интервью с Артемием Лебедевым, в котором он назвал деятельность Лиги безопасного интернета инфотерроризмом, а также нецензурно переделал фамилию Екатерины Мизулиной. После этого Мизулина решила подать иск в суд о защите чести и достоинства. Лебедев же, в свою очередь, извинился перед Мизулиной, пояснив, что никак не хотел ее оскорблять, но будет продолжать бороться с ее общественной деятельностью.

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#соцсети
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Бирюков: в Москве установлено свыше 4 тыс. домовых и городских указателей
19 октября 2024, 18:28

Фото: istockphoto/Elena Horrmann

Свыше четырех тысяч городских и домовых указателей установили в Москве с начала 2024 года. Об этом проинформировал заммэра города по вопросам благоустройства и ЖКХ Петр Бирюков.
«За январь-сентябрь этого года установили 1149 городских указателей и более 2,9 тысячи домовых», — сказал чиновник.

Бирюков добавил, что в столичном регионе продолжают реализовывать программу по созданию единой навигационной системы, которая началась с 2014 года. Бирюков подчеркнул, что указатели помогают жителям и гостям города ориентироваться в поиске различных объектов и адресов.

Кроме того, по словам заммэра, указатели соответствуют разработанным стандартам, хорошо читаемы и органично встроены в уличное архитектурное пространство. Таблички синего цвета с белыми буквами.

Ранее сообщалось, где в Москве появится детская школа искусств.

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#москва
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#мэр
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Протоиерей Харитонов объяснил бесполезность переименования Хэллоуина
19 октября 2024, 16:37

Фото: iStock/RomoloTavani

Настоятель подворья Свято-Троицкой Сергиевой лавры в Пересвете протоиерей Константин Харитонов заявил, что переименовывать в России Хэллоуин не имеет смысла, поскольку это никак не изменит бесовскую сущность этого праздника.
«Как бы мы ни назвали этот праздник, его внутреннее содержание останется прежним. У нас есть множество других нужных праздников, которые созидают добро и любовь. Один из таких ближайших праздников — День народного единства. К этому надо стремиться — к единству нашего народа, к любви друг к другу, это надо проповедовать, а не ерунду, которую нам вливают, независимо от названия», — прокомментировал в беседе с NEWS.ru Харитонов.

Ранее вице-спикер Государственной Думы от партии ЛДПР Борис Чернышов предложил «импортозаместить» Хэллоуин по аналогии с «Макдональдсом» и «Вкусно и точка».

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#любовь
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Погибших в Охотском море отца и сына похоронят в разных городах
SHOT: погибших при дрейфе в Охотском море отца и сына похоронят в разных городах
19 октября 2024, 16:05

Фото: iStock/dragana991

Сергея и Илью Пичугиных, погибших при двухмесячном дрейфе на лодке «Байкат 470» в Охотском море, похоронят в разных городах. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
Согласно информации канала, Сергея Пичугина похоронят в Улан-Удэ, а его 15-летнего сына Илью — в Красноярске, где он жил с матерью.

Ранее члены семьи организовали поиски собственными силами и потратили на обращения к специалистам порядка 450 тысяч рублей.

Напомним, 14 октября рыбаки сняли с дрейфовавшей неподалеку от Камчатки лодки человека. Им оказался 45-летний Михаил Пичугин. Вместе с ним находились тела его брата Сергея и племянника Ильи, которые не смогли пережить 67 дней дрейфа в море.

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#тела
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Эксперт по найму Кладов объяснил опасения по поводу оттока трудовых мигрантов
19 октября 2024, 15:51

Фото: iStock/Oleg Elkov

Эксперт по миграционной повестке и найму персонала Андрей Кладов заявил, что массовый отток трудовых мигрантов может ударить по мигрантозависимым отраслям труда, которые какое-то время будут испытывать острую нужду в работниках.
«Эксперты выражают серьёзные опасения по поводу этого процесса. Если миграционный отток продолжится, дефицит рабочей силы станет ещё более серьёзной проблемой. Для россиян условия труда на линейных позициях зачастую оказываются неприемлемыми. Это может привести к трудностям во всех отраслях, зависящих от мигрантов», — пояснил в беседе с Газета.ру специалист.

До этого сообщалось, что губернатор Кузбасса Илья Середюк подписал постановление, согласно которому в следующем году иностранные граждане не смогут работать в некоторых профессиях на территории региона.

«Установить на 2025 год запрет на привлечение хозяйствующими субъектами, осуществляющими деятельность на территории Кемеровской области – Кузбасса, иностранных граждан, осуществляющих трудовую деятельность на основании патентов, по видам экономической деятельности, предусмотренным Общероссийским классификатором видов экономической деятельности», — приводит «Сiбдепо» текст соответствующего документа.

Ранее сообщалось, что в Омской области запретят работать иностранным гражданам в семи сферах по патентам.

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#работа
#мигранты
#трудоустройство
#россия
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Киберэксперт Голубчиков причины уязвимости смартфона для взломщиков
Киберэксперт Голубчиков предупредил об опасности экономии мобильного трафика
19 октября 2024, 15:06

Фото: iStock/Shutthiphong Chandaeng

Эксперт «МегаФона» Александр Голубчиков заявил, что причинами, по которым смартфон становится уязвимым для злоумышленников, являются экономия мобильного трафика и привычка не отключать свой Wi-Fi при выходе из дома.
Он пояснил, что злоумышленники могут перехватывать данные пользователей через общедоступный Wi-Fi.

«Киберпреступники могут считывать, изменять или красть конфиденциальную информацию, такую как пароли и номера карт. Поскольку любой может подключиться к общедоступной сети Wi-Fi, невозможно точно определить, кто может просматривать или перехватывать ваши данные в интернете», — прояснил в беседе с «Известиями» Голубчиков.

Также, по его словам, угрозу представляют и поддельные сети Wi-Fi, созданные киберпреступниками.

А эксперт по кибербезопасности Алексей Курочкин также рекомендовал стараться как можно меньше подключаться к общественному Wi-Fi и рассказал, как обезопасить домашний.

«Нужно стараться не подключаться к общественным Wi-Fi, которые не защищены авторизацией. При первом подключении к домашнему Wi-Fi у вас на компьютере появляется сообщение: «Разрешить ли другим устройствам в сети видеть ваше устройство?» Если открыт доступ к медиа и каким-то файлам, то человек, который взломал сеть, может увидеть устройство и что-то либо скопировать, либо закинуть вирус. Поэтому свою сеть и файлы внутри неё лучше запаролить», — прокомментировал в беседе с RT Курочкин.

Ранее преподаватель кафедры КБ-1 «Защита информации» РТУ МИРЭА Василий Шутов заявлял, что кибермошенники используют социальную инженерию как основной инструмент, играя на страхе человека.

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Ефимов: в Краснопахорском районе Москвы построят детскую школу искусств
19 октября 2024, 14:58

Владимир Ефимов (фото: пресс-служба Департамента градостроительной политики и строительства)

В Краснопахорском районе Троицкого округа Москвы построят детскую школу искусств площадью порядка 300 квадратных метров. Об этом сообщил Заместитель мэра столицы Владимир Ефимов. По его данным, учреждение рассчитано на одновременное пребывание до 250 человек, что означает большее общее количество учеников.
«В поселке Щапово планируется строительство детской школы искусств площадью около трех тысяч квадратных метров. Учреждение рассчитано на одновременное пребывание до 250 человек. Реализация проекта создаст на территории района до 50 дополнительных рабочих мест», — пояснил он.
Ефимов добавил, что сейчас начались проектно-изыскательные работы, а полностью открыть детскую школу искусств рассчитывают в 2028 году.

Высота школы составит три этажа. Внутри планируют обустроить зрительные залы, центр раннего развития для детей, классы скульптуры, музыки, живописи и рисунка. Также там разместят звукозаписывающую студию, компьютерный класс, библиотеку, буфет, гардероб и медкабинет.

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