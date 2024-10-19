Появились новые подробности иска Мизулиной к Лебедеву

Екатерина Мизулина (фото: РИА Новости/Антон Денисов)
Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина отказалась заключать мировое соглашение с дизайнером Артемием Лебедевым и журналистом Юрием Дудем. Об этом она заявила в беседе с изданием «Коммерсант». По ее словам, она адекватно относится к критике, но оскорбления критикой не являются.
«К любой критике я отношусь позитивно, когда она содержит аргументы и факты. Оскорбления не являются критикой. Суд рассматривает представленные материалы и примет самое справедливое решение», — отметила она.Накануне Мизулина поделилась, что психолого-лингвистическая экспертиза признала слова Лебедева в ее адрес негативными, а адвокаты со стороны ответчика даже не явились на заседание суда.
Напомним, 1 августа этого года Дудь* опубликовал интервью с Артемием Лебедевым, в котором он назвал деятельность Лиги безопасного интернета инфотерроризмом, а также нецензурно переделал фамилию Екатерины Мизулиной. После этого Мизулина решила подать иск в суд о защите чести и достоинства. Лебедев же, в свою очередь, извинился перед Мизулиной, пояснив, что никак не хотел ее оскорблять, но будет продолжать бороться с ее общественной деятельностью.
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