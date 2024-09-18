Суд объяснил включение рэпера Моргенштерна* в реестр иноагентов

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова
Рэп-исполнитель и блогер Алишер Моргенштерн* занимается политической деятельностью в интересах иностранного источника финансирования. Именно это и стало причиной его включения Минюстом в реестр иностранных агентов.
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на судебные материалы. Рэпер был признан иностранным агентом 6 мая 2022 года. Позже он подал иск к министерству юстиции о снятии с него статуса иноагента. Суд отклонил это ходатайство, предоставив мотивированное объяснение своего решения.
В документе, в частности, указано, что Моргенштерн* основал телеграм-канал, в котором, в числе прочих, освещаются события политического характера. Посты сопровождаются негативными комментариями, осуждающими принимаемые органами государственной власти Российской Федерации решения. Уточняется, что свою деятельность исполнитель вёл на средства компанииYoola Labs Ltd, партнёрской сети YouTube, продвигающей блогеров.
Читайте также:
«Не нравятся власти»: юрист раскрыл, как работает закон об иноагентах в России
Моргенштерн* раскрыл, почему не вернется в Россию
В РПЦ прокомментировали благотворительность Инстасамки, Моргенштерна* и Киркорова
* Признан иноагентом в РФ
Александр Бойцов