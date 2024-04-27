Названы способы, как избежать импульсивных покупок

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Чтобы избежать импульсивных покупок можно завести для них вторую карту и ежемесячно перечислять на неё деньги. Как правильно спланировать бюджет, рассказала владелица консалтинговой компании Аналитический центр «Альтернатива» и Бизнес Академии Ольги Малковой, руководитель регионального офиса Налогового бюро Союза «Палаты налоговых консультантов» Ольга Малкова.
«Умный механизм — бюджетирование. Это когда вы четко знаете, какая сумма вам обязательно нужна на расходы в этом месяце: квартплата, обучение детей, питание и так далее. Эту сумму вы сразу резервируете. Часть заработанного (не меньше 10%) важно зарезервировать сверх обязательных расходов — это непредвиденные траты», — рассказала Малкова в интервью «Известиям».
Она также посоветовала завести две карты и при получении зарплаты сумму обязательных расходов переводить на вторую карту. Или же наоборот, завести карту для импульсивных покупок и ежемесячно переводить на неё отпрядённую сумму.
По словам эксперта, финансовый план поможет в планировании ремонта. Стоит рассчитать примерные затраты и записать их на бумагу. При этом необходимо внимательно учесть все аспекты. Кроме того, финансовое планирование помогает выкраивать деньги на личные удовольствия, заключила Малкова.
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