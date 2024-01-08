Тревел-блогер Ансталь рассказала о безопасном способе покупки горящего тура

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Собеседница NEWS.ru добавила, что перед самостоятельной покупкой тура следует позвонить в интересующую гостиницу и ещё раз уточнить данные. При этом, чтобы гарантировать себе спокойный, беспроблемный отпуск, лучше обратиться в турагентство.
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