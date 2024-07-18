Названы способы взять ипотеку без первого взноса

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Агент по недвижимости Владимир Шмелев назвал два метода взять ипотеку без первоначального взноса.
«В качестве первого взноса можно использовать материнский капитал, если он имеется. А когда уже есть квартира и, к примеру, хочется купить недвижимость побольше, есть вариант взять кредит под залог прежнего жилья», — отметил в беседе с «Москвой 24» Шмелев.
При этом он предупредил, что второй способ имеет существенный минус: из-за обременения в пользу банка продать прежнее жильё при желании не получится без погашения задолженности.
А председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил о недопустимости сомнительных схем с оформлением нескольких льготных ипотек.
«У нас, к сожалению, некоторые ушлые лица пользовались пробелом в законодательстве, брали несколько льготных кредитов. Злоупотребляли. Надо отметить, что подавляющее число заёмщиков себе такого не позволяли. Считаю, что нормальная практика — один льготный кредит, как всем добропорядочным гражданам. По одному льготному кредиту — это нормально», — пояснил в беседе с RT Шмелев.
Ранее сообщали, что российские банки начали повышать ставки россиянам, которые оформили больше одной льготной ипотеки.
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Мелисса Тимофеева