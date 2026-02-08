Названы страны, где циркулирует вирус Нипах

08 февраля 2026, 12:26

Роспотребнадзор: завозных случаев вируса Нипах в России не зарегистрировали

Фото: iStock/gorodenkoff

Вирус Нипах циркулирует на территориях нескольких стран Азии и Африки — Камбоджи, Индонезии, Таиланда, Ганы, Филиппин и Мадагаскара. Об этом сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.