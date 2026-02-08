Достижения.рф

Названы страны, где циркулирует вирус Нипах

Роспотребнадзор: завозных случаев вируса Нипах в России не зарегистрировали
Фото: iStock/gorodenkoff

Вирус Нипах циркулирует на территориях нескольких стран Азии и Африки — Камбоджи, Индонезии, Таиланда, Ганы, Филиппин и Мадагаскара. Об этом сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.



По данным ведомства, впервые вирус Нипах выявили в Малайзии в 1999 году. Позже вспышки заболеваемости охватили Бангладеш, Индию и Сингапур.

В Роспотребнадзоре отметили, что в России завозных случаев заражения вирусом Нипах не зафиксировано. Также специалисты призвали граждан, выезжающих в упомянутые регионы, соблюдать меры профилактики.

Кроме того, в ведомстве заверили, что в стране имеется достаточный запас тест-систем для быстрой диагностики вируса Нипах при необходимости.

Лидия Пономарева

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0