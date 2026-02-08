В России у новорожденных будут проверять наличие редких болезней

08 февраля 2026, 11:57

У новорожденных будут проверять наличие двух редких болезней с 1 апреля

Фото: istockphoto/gorodenkoff

С 1 апреля в России новорождённых начнут дополнительно обследовать по расширенному неонатальному скринингу на два редких наследственных заболевания — Х-сцепленную адренолейкодистрофию и дефицит декарбоксилазы ароматических L-аминокислот.