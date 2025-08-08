Эксперт F6: мошенники используют горячие новости для создания схем обмана
Мошенники разрабатывают схемы обмана, эксплуатируя резонансные события и бытовые совпадения, предупредил руководитель отдела безопасности компании F6 Сергей Золотухин. После недавних DDoS-атак на телеком-операторы злоумышленники массово звонили жителям, оставшимся без связи, предлагая «перевыпустить ключи от домофонов».
По словам эксперта, преступники специально отслеживают информационные поводы, вызывающие панику у населения. В дни сбоев интернета десятки тысяч людей одновременно сталкиваются с проблемами связи. Мошенники используют этот хаос — рассылают сообщения или звонят от имени служб поддержки, — пояснил Золотухин в интервью Lenta.ru.
Яркий пример — ситуация с домофонами. Когда жильцы домов, пострадавших от атак на телеком-операторов, остались без доступа в интернет, они начали получать звонки с предложениями восстановить доступ к подъездам за плату. Злоумышленники требовали перевести деньги на резервный счёт для срочного перепрограммирования ключей.
Любая просьба перевести деньги или сообщить код из СМС от незнакомого номера — повод немедленно положить трубку, — подчеркнул эксперт. Он рекомендовал при сомнениях перезванивать в официальные службы поддержки по проверенным номерам.
