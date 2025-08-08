Эксперт F6: мошенники используют горячие новости для создания схем обмана

08 августа 2025, 05:58

Фото: iStock/JuYochi

Мошенники разрабатывают схемы обмана, эксплуатируя резонансные события и бытовые совпадения, предупредил руководитель отдела безопасности компании F6 Сергей Золотухин. После недавних DDoS-атак на телеком-операторы злоумышленники массово звонили жителям, оставшимся без связи, предлагая «перевыпустить ключи от домофонов».