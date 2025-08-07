Психологи выяснили, что психотропные препараты не помогают без психотерапии

07 августа 2025, 18:10

Психолог Идзиковский: без психотерапии таблетки не помогут справиться с депрессией

Фото: Istock/DimaSobko

В России за первое полугодие расходы на психотропные препараты составили 4,6 млрд рублей, что на 17% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Больше всего от тревог и депрессий страдают жители Москвы, Петербурга и Краснодарского края.





Почему россияне тратят миллиарды на борьбу с депрессией, чем опасны психотропные препараты и почему они бесполезны без психотерапии, в эфире Общественной службы новостей рассказал психолог Евгений Идзиковский.





«Таблетки не решают проблему. Да, цикл принятия препарата помогает состоянию нормализоваться, но не снимает симптоматику. Если проблему не решать, то человек может годами сидеть на антидепрессантах. Но нельзя не отметить, что они резко и качественно улучшают жизнь и это намного дешевле, чем идти к психологу, который с помощью психотерапии будет решать проблему», — отметил психолог.