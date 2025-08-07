Пенсионерам и предпенсионерам напомнили о налоговых льготах на дачи
Пенсионеры и граждане предпенсионного возраста в России могут рассчитывать на налоговые льготы при наличии дачных участков, сообщила сенатор Ольга Епифанова в беседе с RT.
По её словам, на федеральном уровне не облагается налогом шесть соток земли — при превышении этой площади сбор начисляется только на излишек. Также предусмотрено освобождение от имущественного налога на одну постройку каждого типа (дом, баня, гараж, сарай, хозпостройка) площадью до 50 кв. м.
Если здание не зарегистрировано, его рекомендуется оформить официально, чтобы избежать возможных правовых сложностей, подчеркнула сенатор. Льготы также распространяются на женщин от 55 лет и мужчин от 60 лет, но только при условии подачи заявления в налоговую службу. Без обращения налоговые послабления предоставляться не будут.
Кроме федеральных, в ряде регионов действуют дополнительные льготы — например, полное освобождение от земельного налога для ветеранов и почётных граждан. Информацию о таких мерах можно получить в органах соцзащиты по месту жительства.
