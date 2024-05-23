Названы суммы зарплат, о которых мечтают россияне

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Опрос сервиса «Работа.ру» показал, что желаемая зарплата россиян в среднем составляет от 143 тыс. рублей в месяц.
Уточняется, что жители Московского региона хотели бы зарабатывать 196 тыс. рублей.
А опрос дейтинг-сервис Mamba продемонстрировал, что 63% россиянок нравятся более молодые по возрасту мужчины, в то время как 39% респонденток считает, что отношения нужно строить с ровесником, 38% – с мужчиной не старше пяти-семи лет, и лишь 5% высказали мнение о том, что мужчина должен быть значительно старше женщины. Как передают «Известия», 57% мужчин считают, что в отношениях мужчина должен быть старше женщины.
Ранее опрос исследовательского центра «Зарплаты.ру» показал, что 52% российских студентов заявили о планах устроиться на подработку этим летом.
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«Нижегородцы претендуют на 158 тыс. рублей. Жители Приморского края хотели бы зарабатывать 132 тыс. рублей. Так, женщины планируют получать 200 тыс. рублей, а мужчины — 115 тыс. рублей», — приводит RT текст исследования.
А опрос дейтинг-сервис Mamba продемонстрировал, что 63% россиянок нравятся более молодые по возрасту мужчины, в то время как 39% респонденток считает, что отношения нужно строить с ровесником, 38% – с мужчиной не старше пяти-семи лет, и лишь 5% высказали мнение о том, что мужчина должен быть значительно старше женщины. Как передают «Известия», 57% мужчин считают, что в отношениях мужчина должен быть старше женщины.
Ранее опрос исследовательского центра «Зарплаты.ру» показал, что 52% российских студентов заявили о планах устроиться на подработку этим летом.
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Мелисса Тимофеева