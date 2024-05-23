Стало известно, сколько российских студентов намерены подрабатывать этим летом

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Опрос исследовательского центра «Зарплаты.ру» показал, что 52% российских студентов заявили о планах устроиться на подработку этим летом.
Среди наиболее популярных профессий для подработки респонденты назвали курьеров, официантов, кассиров, продавцов и комплектовщиков товаров.
Как передаёт RT, студенты желают подрабатывать из-за возможности накопить деньги, материальной подстраховки, отсутствия занятости летом, желания помочь родителям, а также необходимости рассчитаться с долгами.
Тем временем в Москве 24 мая откроют 65-й летний трудовой сезон Российских студенческих отрядов.
Ранее студенты из Китая посетили Серпухов с обзорной экскурсией.
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Как передаёт RT, студенты желают подрабатывать из-за возможности накопить деньги, материальной подстраховки, отсутствия занятости летом, желания помочь родителям, а также необходимости рассчитаться с долгами.
Тем временем в Москве 24 мая откроют 65-й летний трудовой сезон Российских студенческих отрядов.
«Студенческие отряды Москвы объединяют активных молодых людей в столице и способствуют их вовлечению в общественную жизнь города и страны. На постоянной основе организуют занятия для их руководителей, медиков, мастеров и пресс-служб. У ребят есть возможность проходить обучение по рабочим специальностям и повышать свой профессионализм», – приводит АГН «Москва» со ссылкой на пресс-служба столичного комитета общественных связей и молодёжной политики слова его председателя Екатерины Драгуновой.
Ранее студенты из Китая посетили Серпухов с обзорной экскурсией.
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Мелисса Тимофеева