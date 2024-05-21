Стало известно, сколько россиян считают себя трудоголиками

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Опрос сервиса «Работа.ру» показал, что 31% россиян называют себя трудоголиками.
В то же время, 36% заявили, что иногда у них проявляются черты трудоголизма, а 33% респондентов отметили, что не считают себя трудоголиками.
Отмечается, что чаще трудоголизм свойственен женщинам, чем мужчинам.
А опрос СК «Росгосстрах» и банка «Открытие» показал, что каждый пятый россиянин хотел бы вложиться в недвижимость и зарабатывать на ней.
При этом указывается, что 64% опрошенных владеют собственным жильём, 23% живут с родственниками, а 13% арендуют жильё.
Ранее опрос «Зарплаты.ру» и «Консоль.Про» показал, что 72% работающих россиян считают наиболее подходящим временем для смены работы продолжительные майские праздники весной.
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Отмечается, что чаще трудоголизм свойственен женщинам, чем мужчинам.
«10% респондентов пожаловались, что трудоголизм постоянно мешает их работе. Такой ответ чаще всего выбирали IT-специалисты. 37% сталкиваются с неприятностями из-за чрезмерной потребности в работе иногда. В этом случае в основном страдают работники банковской отрасли и сферы торговли», — приводит RT текст исследования.
А опрос СК «Росгосстрах» и банка «Открытие» показал, что каждый пятый россиянин хотел бы вложиться в недвижимость и зарабатывать на ней.
При этом указывается, что 64% опрошенных владеют собственным жильём, 23% живут с родственниками, а 13% арендуют жильё.
«Опрос показал, что в отличие от собственников, проживающих в своих квартирах, большинство тех, кто сдаёт жилье в аренду, оформляют полис страхования недвижимости и имущества. О наличии страховки в ходе опроса заявили 60% арендодателей», — добавила в беседе с «Известиями» начальник Управления выплат по страхованию имущества и ответственности ПАО СК «Росгосстрах» Юлия Серова.
Ранее опрос «Зарплаты.ру» и «Консоль.Про» показал, что 72% работающих россиян считают наиболее подходящим временем для смены работы продолжительные майские праздники весной.
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Мелисса Тимофеева