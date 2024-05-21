Стало известно, сколько россиян считают себя трудоголиками

Права несовершеннолетних при устройстве на подработку/работу

«Для школьников и студентов до 18 лет устанавливается сокращенная продолжительность рабочего времени. Так, молодые люди в возрасте от 16 до 18 лет не могут работать более 36 часов в неделю, а подростки в возрасте от 14 до 16 лет – более 24 часов в неделю», — говорится в законе.

Где и кем несовершеннолетним можно трудоустроится в Московской области

Какие права имеют подростки при трудоустройстве, а также как и куда они могут пойти работать в Московской области, читайте в материалеСогласно Трудовому кодексу РФ, несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет имеют право на льготные условия труда. Им оказывается помощь по организации временного трудоустройства в свободное от учебы время.Также несовершеннолетних запрещено привлекать к ночным и сверхурочным работам и к работе в выходные дни. Тех, кто не достиг совершеннолетия, также нельзя принимать на испытательный срок или на работу, где требуются специальные знания и навыки.Подростку-соискателю нужно обязательно заключить трудовой договор с работодателем. При этом, если ему уже исполнилось 16 лет, он может это сделать самостоятельно, если же он младше этого возраста, то в обязательном порядке понадобится согласие родителей.В Подмосковье школьники могут трудоустроится через личное обращение в центр занятости Московской области или МФЦ, а также на сайтах различных государственных учреждений, через специальные сервисы по подбору вакансий или с помощью знакомых.





Для устройства на работу через МФЦ и Центр занятости несовершеннолетнему необходимо заполнить заявление-анкету или согласие с предложением о предоставлении государственной услуги по организации временного трудоустройства, иметь при себе паспорт.









После подачи всех документов подросток получает либо направление для трудоустройства, либо выписку из банка вакансий и работодателей об отсутствии вариантов временного трудоустройства. Направление или выписку подросток получит в тот же день, в который он подал документы.





Ребята могут устроиться вожатыми в городские лагеря и в детские лагеря при школах. Также почти во всех муниципалитетах среди предлагаемых есть вакансии официанта, дворника, почтальона, подсобного рабочего, уборщика, садовника, рабочего по благоустройства или курьера куда могут взять школьника.





Работа для подростка в интернете

Заработная плата несовершеннолетних