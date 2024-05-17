Стало известно, в каких городах легче всего найти работу таксистом

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Эксперты «Авито Работы» изучили вакансии в сфере такси за апрель 2024 года и определили топ-10 городов России, в которых работодатели активнее всего ищут работников этого сегмента.
По данным платформы, в Новокузнецке оказалась самая высокая доля вакансий для водителей такси — она составила 3,1%, а в целом по сфере — 3,5% от общего числа вакансий в городе.
Также профессия таксиста оказалась востребованной в Кемерове и Барнауле — доля вакансий за апрель от общего числа предложений в первом городе составила 2,8%, во втором — 2,5%. Далее идут Ставрополь (2,4%), Томск (2,3%), Калининград (2,3%), Иркутск (2,3%), Астрахань (2,2%), Оренбург (2,1%), Тольятти (2%).
Отмечается, что вакансия водителя такси входит в ТОП-10 самых востребованных у работодателей — она стала девятой по счету среди самых массовых профессий в России. Всего доля вакансий для таксистов в апреле 2024 года составила 2,2% от общего числа вакансий, а в целом по сфере такси — 2,7%.
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Также профессия таксиста оказалась востребованной в Кемерове и Барнауле — доля вакансий за апрель от общего числа предложений в первом городе составила 2,8%, во втором — 2,5%. Далее идут Ставрополь (2,4%), Томск (2,3%), Калининград (2,3%), Иркутск (2,3%), Астрахань (2,2%), Оренбург (2,1%), Тольятти (2%).
Отмечается, что вакансия водителя такси входит в ТОП-10 самых востребованных у работодателей — она стала девятой по счету среди самых массовых профессий в России. Всего доля вакансий для таксистов в апреле 2024 года составила 2,2% от общего числа вакансий, а в целом по сфере такси — 2,7%.
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Артем Кузьмин