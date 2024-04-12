Россиянам раскрыли методы определения профессии мечты

Фото: iStock/fizkes
Карьерный наставник Алина Лаврова заявила, что определится с деятельностью, которой хочешь заниматься, помогут интересы, а также имеющиеся навыки и компетенции.
«Любая практика даёт определённые навыки. Составьте список, что вы делали и что получалось лучше всего. Зная свои умения, проще подобрать сферу деятельности, в которой вы сможете развиваться. Это также поможет объяснить на собеседовании, чем вы можете быть ему полезны. <…> Вспомните свои увлечения, и подумайте, какие подойдут для будущей профессии», — прокомментировала в беседе с RT Лаврова.
Кроме этого, эксперт рекомендовала проанализировать востребованные профессии на рынке труда, определить свои желания и амбиции, а также пройти профориентационные тесты.
До этого стало известно о новом стандарте организации деятельности курьерских служб в Москве для повышения качества и безопасности их работы. В основные требования теперь будут входить проверка личности, внешнего вида и транспортного средства курьера.
«Мы подготовили и утвердили единый стандарт работы московских курьерских служб. Для потребителей это означает, что доставлять им товары будут только квалифицированные сотрудники с проверенными документами. Для самих курьеров стандарт позволит улучшить условия труда», — приводят argumenti.ru слова заммэра Москвы по вопросам транспорта Максима Ликсутова.
Ранее стало известно, что профессия водителя-дальнобойщика стала самой высокооплачиваемой в России.
Читайте также:
Названа самая высокооплачиваемая работа в России
Названы специальности с самым высоким ростом зарплат в I квартале 2024 года
Вакансии на ярмарке трудоустройства в Подмосковье представят более 200 предприятий
Мелисса Тимофеева