Экономист Садыков раскрыл, какие профессии заменит ИИ в ближайшие годы

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Завлабораторией искусственного интеллекта, нейротехнологий и бизнес-аналитики РЭУ им. Г.В. Плеханова Тимур Садыков допустил замену искусственным интеллектом в ближайшие три года в России бухгалтеров и кадровиков.
«Профессии линейных сотрудников бухгалтерии и отдела кадров находятся сейчас под угрозой исчезновения из-за перспективы практически полной автоматизации их функций. Уже сейчас программные комплексы для автоматизированного управления инвестиционными портфелями успешно распоряжаются активами транснациональных корпораций», — пояснил в беседе с Газета.ру Садыков.
Также ИИ могут применять в документообороте и сопровождении процессов фрахта, перевалки и доставки грузов.
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