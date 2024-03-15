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Экономист Садыков раскрыл, какие профессии заменит ИИ в ближайшие годы

Экономист Садыков предрёк замену бухгалтеров и кадровиков ИИ через три года
15 марта 2024, 20:10
Фото: istockphoto.com/demaerre

Фото: istockphoto.com/demaerre

Завлабораторией искусственного интеллекта, нейротехнологий и бизнес-аналитики РЭУ им. Г.В. Плеханова Тимур Садыков допустил замену искусственным интеллектом в ближайшие три года в России бухгалтеров и кадровиков.
«Профессии линейных сотрудников бухгалтерии и отдела кадров находятся сейчас под угрозой исчезновения из-за перспективы практически полной автоматизации их функций. Уже сейчас программные комплексы для автоматизированного управления инвестиционными портфелями успешно распоряжаются активами транснациональных корпораций», — пояснил в беседе с Газета.ру Садыков.

Также ИИ могут применять в документообороте и сопровождении процессов фрахта, перевалки и доставки грузов.


А вице-президент, руководитель блока «Технологии» Сбербанка Андрей Белевцев заявлял, что нейросети не смогут заменить журналистов, поскольку искусственный интеллект не обладает авторской позицией.

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#россия
#технологии
#профессии
#искусственный интеллект
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Умер актёр и режиссёр Александр Ширвиндт
15 марта 2024, 20:03

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

На 90-м году жизни скончался актёр и режиссёр Александр Ширвиндт. Об этом в беседе с ТАСС сообщил актёр Сергей Газаров.
С 2000 по 2021 годы Ширвиндт был художественным руководителем Театра сатиры, в котором до этого в течение 30 лет служил актёром. А с 16 ноября 2021 года из-за преклонного возраста покинул эту должность, став президентом театра.

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#актёр
#режиссёр
#театр
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Экономист Чеглов спрогнозировал рост цен на шоколад
15 марта 2024, 19:29

Фото: istockphoto.com/id-art

Доктор экономических наук, профессор базовой кафедры торговой политики РЭУ им. Г.В. Плеханова Вячеслав Чеглов, рост цен на шоколад в российских магазинах ожидается, однако он не превысит 15%.
«В ближайшие месяцы опт и розница в России будут продавать товарные остатки шоколада, и они не заинтересованы получить «шоковую» реакцию потребителя, рост цен будет постепенным. Также рынок ждёт урожая какао-бобов. <…> В дорогом сегменте шоколада рост цены может быть и выше 15%», — пояснил в беседе с Газета.ру Чеглов.

При этом, он отметил, что снижения потребления шоколада на фоне роста стоимости продукта не ожидается.

Ранее доцент кафедры предпринимательства и логистики РЭУ им. Г.В. Плеханова Игорь Строганов заявлял, что цены на шоколад в России вырастут к апрелю.

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#рынок
#цены
#шоколад
#рост
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Хинштейн призвал привлекать к ответственности за репосты в соцсетях
15 марта 2024, 19:02

Фото: iStock/Urupong

Необходимо привлекать к ответственности за репосты в социальных сетях. С таким заявлением в своём Telegram-канале выступил глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн.
Он подчеркнул, что человек, публикуя что-то на своей странице, берёт ответственность за содеянное. Именно поэтому важно отвечать за свои поступки перед законом.

Неважно, что человек не является первоисточником информации, он разместил её на своей странице, а значит отвечает за её содержание.

Ранее Хинштейн заявил, что ограничить работу «Википедии» можно только в том случае, если появится полноценный российский аналог.

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#соцсети
#госдума
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Подмосковные волонтёры провели паблик-ток с иностранной делегацией
15 марта 2024, 18:00

Фото: Министерство информационных и социальных коммуникаций МО

Активная молодёжь Подмосковья в рамках Всемирного фестиваля молодёжи встретилась с иностранной делегацией, которой рассказала о своей деятельности, о жизни региона и поддержке инициатив молодых ребят. Об этом «Радио 1» сообщили в Министерстве информационных и социальных коммуникаций Московской области.
Спикерами выступили командир Московского областного Московского областного регионального отделения РСО Павел Ковалев, Председатель Совета ВСКС Московской области Никита Еськин, заместитель руководителя Московского областного регионального отделения «Молодой Гвардии Единой России» Алексей Кожухалов и активист регионального движения «Волонтёры Подмосковья» в Наро-Фоминске Егор Балев.

«Одной из самых популярных активностей на нашем стенде на фестивале в Сочи стали паблик-токи. В неформальной обстановке ребята обсуждали важные для них темы — как организовать и провести крутое масштабное молодежное мероприятие, как получить грантовую поддержку на свои проекты и инициативы, как развивать себя и свой регион и многое другое. Получили много позитивных откликов, поэтому решили встретиться в таком же формате у нас в Подмосковье. Наши иностранные гости активно включились в дискуссию. В рамках открытого диалога участники встречи делились своим опытом, узнавали что-то новое, обменивались контактами для будущего сотрудничества», — отметила министр информационных и социальных коммуникаций Московской области Екатерина Швелидзе.
Фото: Министерство информационных и социальных коммуникаций МО

В ходе паблик-тока иностранным гостям рассказали о деятельности подмосковных волонтёрских организаций, которые занимаются сбором гумпомощи для участников СВО, организуют патриотические мероприятия, проводят экологические акции и многое другое.

В завершение встречи иностранцам подарили подарки, которые позволят им поделиться частичкой России у себя на родине. Ими стали главные символы Подмосковья – павловопосадские платки, гжельская керамика, жостовские подносы, коломенская пастила и, конечно же, матрёшка.

В рамках региональной программы фестиваля Подмосковье посетили свыше 50 молодых ребят из 30 стран мира. Они уже успели посетить выставочный комплекс «Патриот», музей «Новый Иерусалим», Музей техники Вадима Задорожного, сыроварню Олега Сироты, Главный храм Вооруженный Сил Российской Федерации и Музей «Дорога памяти».

В субботу, 16 марта, иностранные гости посетят Арт-Масленицу в музее-заповеднике «Горки Ленинские.

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#студенты
#иностранцы
#подмосковье
#волонтеры
#встреча
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В здании подольской гимназии №7 отремонтируют крышу
15 марта 2024, 17:52

Фото: пресс-служба Комитета конкурентной по политики МО

Ремонт кровли собираются провести в здании гимназии №7 в городе Подольск, администрация округа выставила соответствующий подряд на электронные торги, сообщает пресс-служба Комитета по конкурентной политике Московкой области.
«Кровля должны быть отремонтирована на кабинетом №303 и библиотекой, кабинетами №№239 и 240 и малым спортивным залом, а также кабинетом №238 и большим спортивным залом. Всего подрядчик должен будет обновить 1876 квадратных метров кровли и провести работу по устранению протечек», — говорится в сообщении.
Начальная цена лота: 24 миллиона 913 тысяч 136 рублей 18 копеек. Заявки принимаются до 2 апреля. Средства на ремонт будут выделены из бюджета городского округа, срок окончания работ: 31 октября текущего года.

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#подольск
#школа
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#ремонт
#кровля
#крыша
#торги
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Секретарь Мособлизбиркома Фурс рассказал о попытках провокаций на подмосковных участках
15 марта 2024, 17:36

Фото: Радио 1

Несколько попыток сорвать голосование на выборах президента России было предпринято на различных подмосковных избирательных участках, все они провалились. Подробности рассказал секретарь избирательной комиссии Московской области Руслан Фурс, передаёт корреспондент «Радио 1».
«Один случай произошёл на участке №1426 в Лыткарине. Там избиратель залил краской ящик для голосования — прямо в прорезь. Правоохранительные органы проводят дознания по этому делу. Судя по видеофиксации, он получал инструкции по телефону», — сообщил Фурс.
Он отметил, что есть сведения, что избиратель стал жертвой мошенников, которые убедили его, что на его имя взят кредит, и если он не выльет краску в урну, то эти деньги придётся выплачивать.

«Мы были готовы к таким провокациям. Ящик был оперативно опечатан, и голосование было продолжено в резервный ящик», — пояснил Фурс.
Ещё три попытки срыва голосования были предприняты в отношении избирательных участков №264, №265 и №257 в Дмитрове. Туда поступили звонки с предупреждением о находящейся поблизости заминированной машине, которая будет взорвана, если голосование продолжится.

«Правоохранительные органы были оперативно проинформированы — их представители находятся на каждом участке. Проведена предварительная работа по дознанию. Реальной опасности, к счастью, обнаружено не было. Участки работают в штатном режиме», — сообщил Фурс.
Он добавил, что полиция выяснит, кто стоял за этими провокациями. А также предупредил избирателей, чтобы они не попадались на уловки мошенников, так как это грозит уголовной ответственностью.

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#выборы
#мособлизбирком
#голосование
#московская область
#подмосковье
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Олег Сирота отметил высокую явку на выборах в Подмосковье
15 марта 2024, 17:11

Фото: Фотобанк МО/Олег Сирота

Явка на выборах президента Российской Федерации в Подмосковье в первый день голосования высокая, на некоторых участках избирателям даже приходится ждать своей очереди. Об этом рассказал член общественной палаты Московской области, истринский фермер-сыровар Олег Сирота, передаёт корреспондент «Радио 1».
«Явка на этих выборах очень хорошая. Село голосует как обычно — дружно, утром, с очередями на избирательных участках. Поэтому я голосую завтра. Я уже знаю, что в первый день выборов надо постоять, чтобы проголосовать», — сказал Сирота.
Он таже отметил, что несколько лет является общественным наблюдателем за выборами, и стал свидетелем тому, как как растёт уровень оснащённости наблюдения.

«Оснащённость очень выросла, в этот раз у нас появились новые камеры, которые обеспечивают самую чёткую трансляцию», — пояснил Сирота.
Выборы президента России стартовали в 8 утра в пятницу, 15 марта. Голосование будет проходить в течение трёх дней и завершится в воскресенье, 17 марта, в 20:00.

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#олег сирота
#выборы
#наблюдатели
#московская область
#подмосковье
#мособлизбирком
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Иностранные студенты подтвердили прозрачность выборов президента РФ
Иностранным студентам провели экскурсию по ЦОН в Одинцове
15 марта 2024, 16:56

Фото: Фотобанк МО/Олег Сирота

Иностранным студентам, посетившим Всемирный фестиваль молодёжи, проводят экскурсию по центру общественного наблюдения (ЦОН) за выборами президента в подмосковном Одинцове.
Студентам провели экскурсию, рассказали о работе наблюдателей и процессе отслеживания избирательного процесса, а также показали, как работают экраны и камеры, которые транслируют 2,6 тысячи избирательных участков Московской области.

Иностранные гости, познакомившиеся с ходом выборов в России, подтвердили, что они действительно прозрачные.

Отметим, что центр общественного наблюдения начал свою работу в пятницу, 15 марта. В течение трёх дней голосования здесь будут в круглосуточном режиме следить за ситуацией на всех областных участках. В центре работают наблюдатели Общественной палаты Московской области, кандидатов в президенты, политических партий, представители СМИ, а также 150 иностранных наблюдателей из более чем 15 стран.

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#студенты
#одинцово
#выборы
#голосование
#президент
#россия
#экскурсия
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«Подонки»: Памфилова отреагировала на порчу избирательных урн на участках
Памфилова назвала подонками тех, кто заливает краской избирательные урны
15 марта 2024, 16:46

Фото: РИА Новости / Алексей Никольский

Глава Центризбиркома Элла Памфилова в ходе брифинга в информационном центре ЦИК заявила, что граждане, которые портят урны на участках для голосования на выборах президента России, включая заливание их разными жидкостями, являются подонками. Об этом пишет ТАСС.
«Специально для всех подонков, которые готовы из-за этих сребреников уничтожить голоса людей, которые пришли, проголосовали», — заявила председатель ЦИК.
По данным Памфиловой, большинство задержанные после заливки урн, заявили, что делали это за деньги. Она отметила, что нарушителям грозит до пяти лет тюрьмы.

Ранее сообщалось, что В Подмосковье возбуждено уголовное дело за краску в ящике для голосования. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#выборы
#голосование
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