Названы топ-10 строящихся ЖК Подмосковья класса комфорт+ по средней площади квартир

Фото: Министерство жилищной политики Московской области
Согласно информации от аналитиков агентства DolgovPro, занимающегося недвижимостью, в последние годы на рынке жилья Московского региона прослеживается тенденция к улучшению планировок и уменьшению средних размеров квартир для повышения их функциональности, сообщает Министерство жилищной политики Московской области.
«Именно более доступные бюджеты покупки являются стимулом приобретения квартиры в области, где уровень цен существенно ниже, чем в Москве. При этом не менее важны комфортность проживания и хорошая транспортная доступность. Учитывая эти факторы, мы сформировали ТОП-10 строящихся проектов класса "комфорт+" в ближнем радиусе Подмосковья по средней площади квартир в экспозиции» — рассказал представитель агентства недвижимости DolgovPro Дмитрий Долгов.
Фото: Министерство жилищной политики Московской области
ЖК «Первый квартал» в Видном лидирует по среднему размеру лотов (88,9 квадратных метров). Проект известен большим количеством двухуровневых квартир и террасами.
ЖК «М5» в Красногорске занимает второе место со средней площадью лота 57,6 квадратных метров.
ЖК «UP-квартал Римский» в Ленинском городском округе находится на третьем месте со средней площадью квартиры 56,9 квадратных метров.
Четвёртое место занимает ЖК «Мишино» в Химках со средним размером лота 56 квадратных метров.
ЖК «Level Лесной» в посёлке Отрадное, Красногорск, занимает пятое место с показателем 53,3 квадратных метра.
Шестое место принадлежит ЖК «Тетрис» в Красногорске со средней площадью квартиры 52,6 квадратных метров.
ЖК «Союзный» в Одинцово находится на седьмом месте со средним размером лота 51,7 квадратных метров.
Восьмое место занимает ЖК EVO в Реутове со средней площадью лота 50,5 квадратных метров.
ЖК «Новое Медведково» в Мытищах занимает девятое место со средним размером лота 50 квадратных метров.
Завершает список ЖК «Бригантина» в Долгопрудном с показателем 49,8 квадратных метров.
Фото: Министерство жилищной политики Московской области
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Дайана Хусинова