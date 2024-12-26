В квартале «Белый Grad» в Мытищах планируют построить три новых дома

Фото: Министерство жилищной политики Московской области
В квартале «Белый Grad», расположенном в городском округе Мытищи, планируется строительство трёх новых домов в 2028 году в рамках второго этапа проекта. Министерство жилищной политики Московской области выдало компании Ingrad (которая была приобретена Sminex) соответствующее разрешение.
В новых домах общей площадью 69,1 тысячи квадратных метров будут представлены квартиры с отделкой, кухнями-нишами, гостиными, мастер-спальнями и просторными лоджиями. Большинство квартир имеют европейский формат с большой гостиной.
Новые корпуса достигают максимальной высоты в 23 этажа. Первые этажи зданий отведены под коммерческую инфраструктуру. Подземные этажи вмещают кладовые комнаты для хранения габаритных предметов.
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В новых домах общей площадью 69,1 тыс. кв. метров предусмотрены квартиры с отделкой, кухнями-нишами, гостиными, мастер-спальнями, глубокими лоджиями. Большинство лотов евроформата с просторной гостиной, чтобы проводить больше времени всей семьей. Для тех, кому важно отделить кухню, есть классические варианты планировок.
Фото: Министерство жилищной политики Московской области
Новые корпуса достигают максимальной высоты в 23 этажа. Первые этажи зданий отведены под коммерческую инфраструктуру. Подземные этажи вмещают кладовые комнаты для хранения габаритных предметов.
Первая очередь жилого комплекса «Белый Grad» состоит из двух зданий высотой от 12 до 23 этажей, которые планируется сдать в эксплуатацию в 2026 году. Кроме жилых домов, проект предусматривает строительство школы на 1335 учеников и детского сада на 350 мест.
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Дайана Хусинова