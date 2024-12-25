В мытищинском ЖК «Шолохово» ввели в эксплуатацию три дома на 248 квартир

Фото: пресс-служба Минжилполитики МО
Три четырёхэтажные новостройки на 248 квартир ввели в эксплуатацию в жилом комплексе «Шолохово» на территории городского округа Мытищи, сообщает пресс-служба Минжилполитики Московской области.
«В новых корпусах общей площадью свыше 13,2 тыс. квадратных метров размещаются квартиры разных планировок — от студий до трёхкомнатных, при этом во всех квартирах есть лоджии иди балконы с панорамным остеклением. В каждой из новостроек есть специальная зона для хранения велосипедов и колясок, а подъезды сделаны по принципу безбарьерной среды», — говорится в сообщении.Во дворе новостроек установлены детские площадки, оборудованы зоны отдыха и автопарковки.
Всего в ЖК «Шолохово» по плану входит 17 четырёхэтажных домов, из них семь уже построены и заселены. Кроме того, идёт строительство детсада на 120 воспитанников.
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Лев Каштанов