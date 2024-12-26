В Пущино 193 семьи переедут в новые квартиры из аварийного жилья

Фото: Министерство жилищной политики Московской области
В городском округе Пущино завершилось строительство двух многоквартирных домов для переселенцев из аварийного жилья. Министерство жилищной политики Московской области одобрило ввод объектов в эксплуатацию. Жильцами новых домов станут 193 семьи.
В микрорайоне «Д» построены четырёхэтажаные и семиэтажные новостройки, куда переедут 483 человека, проживающие в аварийных домах по адресам: Пущино, мкр. «В», дома 10, 17, 18, 19 и 20. Расселяемая площадь составляет более 8,5 тысяч квадратных метров.
На прилегающей территории проведены работы по благоустройству: установлены пешеходные дорожки, обустроены парковки и детские и спортивные площадки.
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Дайана Хусинова