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В Подмосковье назвали самые необычные изменённые имена

15 июля 2024, 11:24
Фото: iStock / AntonioGuillem

Фото: iStock / AntonioGuillem

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Около 5 тыс. жителей Подмосковья поменяли в этом году имя. Такие данные привели в Министерстве социального развития региона.
«Рейтинг самых необычных изменённых имён возглавили Кентаврмар, Рагнияра и Киттипонг. Также встречались имена Кай, Милош, Хэнри, Димитар, Анджелина Джолиевна, Элла Ланг, Энди и Сия. Часто жители выбирали для себя имя и фамилию Космос», – сказали в ведомстве.
Как отметили в Минсоцразвития Московской области, процедура перемены имени проста. После подачи заявления и получения свидетельства о перемене человек начинает жизнь уже с новым именем. Но не стоит забывать, что в течении месяца необходимо заменить все документы.



Там напомнили, что услуга включает смену имени, отчества или фамилии. А с 1 января будущего года госпошлина за регистрацию перемены имени увеличится с 1,6 тыс. до 5 тыс. рублей.

Подать заявление на изменения имени можно при очном обращении к сотруднику ЗАГСа в ближайшем МФЦ.

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#загс
#имена
#подмосковье
#московская область
#минсоцразвития мо
В Серебряных Прудах после реконструкции откроют парк «Фруктовый сад»
15 июля 2024, 10:47

Фото: пресс-служба Минчистоты

Парк «Фруктовый сад» на территории городского округа Серебряные Пруды готов к открытию после реконструкции. К такому выводу пришли инспекторы Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области, которые вместе с представителями администрации муниципалитета проверили парк.
«Подрядная организация высадила более 30 плодовых деревьев, проложила пешеходные дорожки, обустроила новые детские игровые зоны и спортплощадки, оборудовала новое освещение. Помимо этого, по всему парку теперь установлены скамейки и урны, посажен новый газон», – говорится в сообщении.
Инспекторы предписали компании, занимающейся благоустройством парка, убрать смёт и пыль после проведенных работ. Недочёты коммунальные службы устранят в ближайшее время.

Официальное открытие парка после реконструкции состоится 23 июля.

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#серебряные пруды
#парк
#реконструкция
#благоустройство
#подмосковье
#московская область
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В Московской области за неделю переселили из аварийного жилья более 30 человек
15 июля 2024, 10:41

Фото: iStock/Lazy_Bear

32 человека были переселены из аварийного жилья в двух округах Московской области на минувшей неделе, сообщает пресс-служба регионального Минстройкомплекса.
«На прошедшей неделе были переселены 32 человека из 14 аварийных помещений в Сергиево-Посадском округе и Электрогорске, общая площадь расселённого жилья составила около 565 квадратных метров», — уточняется в сообщении.
Переселенцам предоставили квартиры в новостройках и на вторичном рынке жилья, а также сертификаты на приобретение недвижимости.

Жилищные сертификаты предоставляются собственникам недвижимости в домах, признанных аварийными. Такой сертификат можно использовать при покупке жилья в любом районе Московской области.

Расселение аварийного жилья в Московской области проводится в рамках реализации национального проекта «Жильё и городская среда».

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#министерство строительного комплекса мо
#московская область
#подмосковье
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В Мытищах отметили День двора и наградили активных горожан
15 июля 2024, 10:31

Фото: пресс-служба администрации г. о. Мытищи

День двора стал настоящим праздником для проживающих по соседству мытищинцев всех возрастов. Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
Праздник прошёл на двух площадках – на ул. Станционной, у дома №5 корп. 1, а также на ул. Стрелковой у домов №4 и №6. Дети приняли участие в развлекательной программе, эстафетах и мастер-классах. А самых активных жителей наградили почётными грамотами главы муниципалитета и благодарностями Совета депутатов. Мероприятия сопровождались песнями и танцами.
«Здесь живут очень хорошие и дружные люди. Пусть этот день останется в доброй памяти вашего двора», – пожелала, поздравляя собравшихся с праздником, замглавы городского округа Мытищи Наталья Гречаная.
«Спасибо жителям за неравнодушие! Благодаря вашей активности, наши дворы становятся современнее, а весь город в целом – комфортнее», – добавил председатель окружного Совета депутатов Андрей Гореликов.
Как отметили в администрации, каждые выходные в Мытищах люди выходят во двор повеселиться, познакомиться поближе, обсудить общие вопросы, провести время вместе. Это помогает выстроить дружеские отношения на долгие годы.

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#мытищи
#дворы
#жители
#праздник
#подмосковье
#московская область
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Подмосковных водителей призвали не оставлять в машине детей и животных
15 июля 2024, 10:13

Фото: iStock/Natalya Maisheva

В столичном регионе установилась жаркая погода, в таких условиях оставлять в запертой машине детей или животных смертельно опасно. Об этом водителям напомнили в министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
«Во время жары даже несколько минут в запертой машине могут принести большой вред. Если на улице 30 градусов, внутри закрытой машины температура за десять минут поднимается до 43 градусов и можно получить тепловой удар. А если в машине включён кондиционер, есть риск переохлаждения. Кроме того, оставленный в машине ребёнок может запутаться в ремнях безопасности, начать играть с рычагами и кнопками, высунуться в окно и даже случайно завести автомобиль», — говорится в сообщении.
В министерстве также призвали водителей по возможности избегать поездок в часы наибольшей солнечной активности и настоятельно порекомендовали закрывать припаркованную машину светоотражающими экранами или чехлом.

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#жара
#погода
#водители
#московская область
#минтранс мо
#подмосковье
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Загруженность дорог Подмосковья утром 15 июля составила четыре балла
15 июля 2024, 09:57

Фото: iStock/Natalya Maisheva

Интенсивность дорожного трафика в Московской области по состоянию на утро понедельника, 15 июля, оценивается на четыре балла по десятибалльной шкале, сложности с проездом отмечаются в сторону Москвы на трёх федеральных трассах и девяти шоссе, сообщает пресс-служба регионального министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
«Проезд по направлению к столице затруднён на ряде участков трасс М-9 «Балтия», М-4 «Дон» и М-2 «Крым», а также на следующих шоссе: Ленинградское, шоссе Энтузиастов, Боровское, Ярославское, Варшавское, Щёлковское, Дмитровское, Симферопольское и Каширское», — говорится в сообщении.
Всего на подмосковных дорогах утром 15 июля зафиксировано около 1,1 млн машин, что на 1,3% больше, чем в среднем в прошлом месяце.

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#дороги
#московская область
#минтранс мо
#подмосковье
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Мигрантов в России призовут не свистеть и не шептаться на родном языке
15 июля 2024, 09:41

Фото: iStock/vichinterlang

Новый адаптационный курс для трудовых мигрантов, который разработало Федеральное агентство по делам национальностей, представляет собой 70-минутную лекцию, за время которой иностранцы должны узнать все необходимое о миграционном и трудовом законодательстве РФ. Об этом пишет «Коммерсантъ».
Уточняется, что курс разделен на четыре блока. В рамках данного курса иностранцам подробно расскажут о порядке их въезда и пребывания в России, правилах оформления патента и заключения трудового договора.

Мигрантов проинформируют о том, что в России себя необходимо вести «так, как принято в стране». В процессе лекции будет выделена необходимость знания русского языка.

Лекторы курса подчеркнут, что обращения «брат» или «сестра» не подходят для общения с людьми, которые не являются родственниками или близкими знакомыми иностранцев. Мигрантам также напомнят, что РФ является светским государством, однако в стране не принято публично показывать отношение к какой-либо религии, в особенности совершать религиозные обряды на улице и проводить в общественных местах намаз.

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#рф
#мигранты
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Россиян предупредили о мошенниках, «прикрывающихся» улучшением качества связи
15 июля 2024, 08:34

Фото: iStock/Diy13

Директор продукта «Защитник» МТС Андрей Бийчук заявил, что мошенники под предлогом того, что необходимо обновление настроек сети или выполнение технических манипуляций для улучшения качества связи, пытаются получить доступ к конфиденциальной информации или же провести махинации с чужими средствами. Об этом сообщает РИА Новости.
Эксперт рассказал, что злоумышленники представляются сотрудниками оператора связи и звонят абонентам с целью якобы проведения технических операций для улучшения качества связи. Примечательно, что в процессе они задействуют различного рода угрозы о временном отключении связи или интернета в случае отказа от выполнения их требований.

По словам, Бийчука после этого преступники могут попросить человека продиктовать им уникальный код или пароль, который получен от Госуслуг или от личного кабинета оператора связи, что, безусловно, даст мошенникам доступ к личной информации или деньгам. Эксперт заключил, что в качестве борьбы с подобными преступлениями, гражданам следует использовать услуги антиспама и блокировки подозрительных номеров, не переходить по сомнительным ссылкам и не разглашать свои логины или пароли неизвестным личностям.

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#эксперт
#преступники
#услуги
#мошенники
#телефон
#интернет
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Власти предложили «пошаговую» индексацию утильсбора на машины и автобусы
15 июля 2024, 07:44

Фото: Istockphoto / djedzura

Правительство РФ собирается установить пошаговую ежегодную индексацию утилизационного сбора на автобусы, автомобили, а также отдельные позиции спецтехники на период до 2030 года. Об этом информирует РБК.
Сообщается, что индексация предусмотрена на виды техники, которые производят на территориях Белоруссии и Российской Федерации. Отмечается, что принятие положений не окажет влияния на стоимость автомобилей благодаря мерам государственной поддержки.

«Утилизационный сбор — это разовый платеж, и предлагаемая индексация не затрагивает те автомобили, которые находятся в эксплуатации в РФ, — отмечается в материале.

Ранее сообщалось, что китайская компания Xiaomi получила право на производство автомобилей. Теперь организация имеет право разрабатывать, производить и выпускать собственные автомобили без необходимости заключать контракт с третьей стороной.

Автомобильный эксперт Игорь Моржаретто заявил, что цены на китайские машины не вырастут, поскольку рост стоимости негативно скажется на авторынке. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#эксперт
#автомобили
#машины
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«Энергомор»: в Киеве забили тревогу из-за ситуации с электричеством
Кущ: жителям Киева грозит социоцид из-за схем по распределению электричества
15 июля 2024, 02:28

Фото: iStock/Evgen_Prozhyrko

Жителям Киева грозит «социоцид» из-за махинаций с распределением электроэнергии в условиях её дефицита. Об этом украинский аналитик и экономист Алексей Кущ написал в своих соцсетях.
По его словам, в Киеве торгово-развлекательный центр (ТРЦ) «Гулливер» не так давно перевели на покупаемую на Западе электроэнергию, что в условиях единой энергосистемы является довольно своеобразной схемой. В результате, обеспечение этого ТРЦ электроэнергией приводит к отключению света в жилых домах.

Такие схемы, отметил Кущ, преступны, поскольку весь импорт должен выкупаться государственным трейдером и передаваться на социальные нужды. В противном случае людей ждёт «социоцид или энергомор».

Экономист заявил, что при нынешних погодных условиях, когда ежедневно стоит жара, многие люди могут просто не выжить без воды и работающего электричества. Пенсионеры живут в многоэтажных домах с отключенными лифтами и отсутствием воды.

Комментируя это, Кущ задался вопросом, почему все молчат и где правительство, а также почему электричество есть в торговом центре, но отсутствует у населения.

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#электричество
#киев
#украина
#население
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