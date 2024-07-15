В Подмосковье назвали самые необычные изменённые имена

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Около 5 тыс. жителей Подмосковья поменяли в этом году имя. Такие данные привели в Министерстве социального развития региона.
«Рейтинг самых необычных изменённых имён возглавили Кентаврмар, Рагнияра и Киттипонг. Также встречались имена Кай, Милош, Хэнри, Димитар, Анджелина Джолиевна, Элла Ланг, Энди и Сия. Часто жители выбирали для себя имя и фамилию Космос», – сказали в ведомстве.Как отметили в Минсоцразвития Московской области, процедура перемены имени проста. После подачи заявления и получения свидетельства о перемене человек начинает жизнь уже с новым именем. Но не стоит забывать, что в течении месяца необходимо заменить все документы.
Там напомнили, что услуга включает смену имени, отчества или фамилии. А с 1 января будущего года госпошлина за регистрацию перемены имени увеличится с 1,6 тыс. до 5 тыс. рублей.
Подать заявление на изменения имени можно при очном обращении к сотруднику ЗАГСа в ближайшем МФЦ.
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Лора Луганская