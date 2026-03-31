Названы требующие согласия соседей работы на даче
Некоторые ремонтные работы на даче требуют официального уведомления и согласия соседей. Об этом сообщил председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов, передает RT.
Обычный ремонт не требует согласования с соседями. Например, можно перекрыть крышу бани, заменить окна в сарае, обновить отделку или установить новую печь без разрешения. Однако, если работы предполагают изменение габаритов здания или его перемещение ближе к границе участка, необходимо уведомить об этом других владельцев.
Если же изменения касаются высоты, площади или несущих конструкций, то это уже реконструкция. В таком случае для жилого или садового дома требуется уведомить соответствующие органы через портал «Госуслуги», подчеркнул Гаврилов.
Читайте также: