МЧС предупредило москвичей об аномально теплой погоде

31 марта 2026, 19:01

Аномальная жара ожидается в Москве с 1 по 5 апреля

Спасатели предупредили об аномально теплой погоде со среды по воскресенье в Москве. Об этом сообщил столичный главк МЧС России.