МЧС предупредило москвичей об аномально теплой погоде
Спасатели предупредили об аномально теплой погоде со среды по воскресенье в Москве. Об этом сообщил столичный главк МЧС России.
По данным Росгидромета, в Москве с 1 по 5 апреля прогнозируется аномально высокая температура, которая превысит климатическую норму на семь градусов и более, отметили в ведомстве. В связи с этим спасатели настоятельно рекомендуют гражданам соблюдать осторожность и внимательность, избегать перегрева, выбирать одежду светлых оттенков, не забывать про головной убор и пить достаточное количество воды.
Ранее ведущий сотрудник Гидрометцентра России Марина Макарова заявила, что температура выше нормы установилась в европейской части и в ряде регионов азиатской части России.
