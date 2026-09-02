Названы три принципа сохранения регулярного секса в браке
Сексолог Прыткова: внимание сохранит регулярную интимную близость в браке
Клинический психолог и врач‑сексолог Ангелина Прыткова поделилась рекомендациями, которые помогут парам сохранить сексуальную близость в браке. Об этом она рассказала в своём Telegram‑канале.
Специалист объяснила, что на старте отношений влечение подпитывают новизна и яркие эмоции, однако со временем их нередко вытесняют обыденность и устоявшийся быт. Чтобы не утратить чувственность, Прыткова рекомендует придерживаться трёх ключевых правил: разобраться в том, что именно вызывает возбуждение у каждого из партнёров; поддерживать в паре атмосферу заботы и чуткости; а также следить за физическим здоровьем — в частности, уделять внимание тонусу мышц тазового дна.
«Секс в вашей жизни не будет происходить сам по себе, а точнее, так будет, но не всегда», — отметила Прыткова.Эксперт призывает не затягивать с решением возникающих проблем. По её словам, промедление лишь усугубляет ситуацию, и в дальнейшем справиться с накопившимися сложностями становится намного труднее.