Болельщики скупили почти все билеты на матч РПЛ «Динамо» — «Спартак»
Матч 7‑го тура Российской Премьер‑лиги между «Динамо» и «Спартаком» обещает стать одним из самых посещаемых событий сезона. На «ВТБ Арене» в Москве ожидается полный стадион.
По данным пресс‑службы «бело‑голубых», которые приводит Metaratings.ru, билеты почти распроданы. Ожидается, что в ближайшее время объявят о полном отсутствии свободных мест.
Игра пройдёт 6 сентября, стартовый свисток прозвучит в 18:30 по московскому времени. Вместимость арены — 25 716 зрителей.
В турнирной таблице после шести туров «Динамо» располагается на пятой строчке, набрав 10 очков. «Спартак» занимает вторую позицию с 13 баллами.
В предыдущей очной встрече в рамках РПЛ команды сыграли вничью — 1:1. Отличились Иван Сергеев, а также Максим Осипенко, забивший автогол.
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