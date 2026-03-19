Названы условия для назначения пенсии по старости в 2026 году
В 2026 году право на страховую пенсию по старости получат мужчины 1962 года рождения и женщины 1967 года рождения — при достижении 64 и 59 лет соответственно. Об этом сообщил управляющий отделением Социального фонда России по Татарстану Эдуард Вафин.
Для назначения пенсии необходимо соблюдение двух ключевых условий: не менее 15 лет страхового стажа и минимум 30 пенсионных коэффициентов (ИПК). При выполнении этих требований пенсия назначается автоматически или после подачи заявления.
Как пишет «Татар-информ», если стажа или баллов не хватает, их можно добрать — продолжив работать или добровольно уплачивая страховые взносы. Также учитываются отдельные социально значимые периоды, например уход за инвалидом первой группы или пожилым человеком старше 80 лет.
В случае, если гражданин не наберет необходимый стаж и коэффициенты, он сможет рассчитывать только на социальную пенсию. Она назначается на пять лет позже установленного пенсионного возраста — в 70 лет для мужчин и в 65 лет для женщин.
