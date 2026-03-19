В России выросли продажи автомобилей с пробегом

19 марта 2026, 15:52

«Автостат»: за два месяца 2026 года россияне купили 849 тысяч б/у автомобилей

В феврале текущего года россияне купили 411,9 тысяч легковых автомобилей с пробегом, что на 5,7% меньше, чем в январе, но на 3,7% выше уровня последнего зимнего месяца 2025 года. Такие данные следуют из отчета аналитического агентства «Автостат».





Так, лидерами по объему продаж традиционно стали автомобили марки Lada. В феврале было куплено 96,2 тысяч таких б/у машин. На втором месте оказалась Toyota — 43,7 тысяч авто. Следом идут Kia и Hyundai, а замыкает пятерку Volkswagen. В десятку рейтинга также попали Nissan, Honda, Chevrolet, Renault и Ford.





«В первой десятке восемь марок демонстрируют отрицательную динамику по отношению к уровню месячной давности, а сильнее других она у Renault. В плюсе оказались только Toyota и Honda. В годовом сравнении потеряли только Lada, Ford и Chevrolet, а сильнее всех прибавила снова Honda», — пишут «Известия».