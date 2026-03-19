Российским студентам начнут выплачивать по 200 тысяч рублей за рождение ребенка
С 2026 года в российских регионах появится новая мера поддержки демографии — единовременные выплаты студенческим семьям при рождении ребенка.
Соответствующее решение было озвучено в аппарате вице-премьера Татьяны Голиковой в рамках расширения перечня мер по улучшению демографической ситуации.
Размер выплаты составит не менее 200 тысяч рублей.
Нововведение станет частью национального проекта «Семья» и затронет прежде всего те субъекты федерации, где демографические показатели требуют особого внимания. На данный момент 41 регион с уровнем рождаемости ниже среднероссийского (по итогам 2023 года) уже получает федеральную финансовую поддержку на реализацию собственных демографических программ.
Дополнение перечня мерами поддержки студенческих семей призвано стимулировать рождаемость среди молодежи, которая совмещает учебу с созданием семьи.
Ранее в проблемных с точки зрения демографии регионах уже действовали различные программы помощи, однако теперь они будут усилены целевыми выплатами именно для студентов. Ожидается, что это поможет не только улучшить статистику, но и снизить финансовую нагрузку на молодых родителей, решившихся на пополнение в семье во время получения образования.
