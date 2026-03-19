В России могут подорожать мороженое и творожные продукты
С 1 мая 2026 года правительство отменит льготную ставку НДС в размере 10% на ряд молокосодержащих продуктов.
Как сообщает «Парламентская газета», теперь такие товары, как творожные и сметанные продукты, мороженое, муссы, соусы, пудинги, пасты, суфле и сгущенное молоко, будут облагаться налогом по стандартной ставке 22%. Нововведение коснётся только тех позиций, в состав которых входят заменители молочного жира.
Доцент кафедры торговой политики РЭУ им. Г. В. Плеханова Светлана Ильяшенко пояснила, что льготная ставка в 10% сохранится для традиционной молочной продукции. Речь идёт о натуральном молоке, кефире, сметане, сырах и сливочном масле.
Эксперт обратила внимание и на то, что разрыв в налогообложении между двумя категориями товаров составит 12 процентных пунктов. Таким образом, ключевым фактором формирования цены теперь станет именно состав продукта.
